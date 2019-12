Cazzu: "No me siento una artista de moda"

Transgresora, auténtica y guerrera. La artista jujeña Cazzu arrasa en el mundo del trap con su álbum "Error 93", que presentará este martes, a las 21, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223). La llaman La Jefa y en 2019 agotó tres teatros Ópera en Buenos Aires, actuó en los Premios Juventud en Estados Unidos y fue nominada a los MTV EMA de España.

Cazzu empezó a ser conocida por la colaboración que realizó con Khea y Duki para el tema "Loca", que se hizo aún más conocido por el remix a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. A pesar de tener ya siete años de carrera, muchos la escucharon por primera vez en este tema, y ahora, tras varios hits y dos discos en mano ("Maldade$", de 2017, y "Error 93", de 2019) será la primera artista argentina del género en presentar su música en el mítico Luna Park, el 14 de marzo de 2020.

Sus videos cuentan con más de 20 millones de vistas. El fenómeno que generó Cazzu está expandiendo las fronteras del trap sudamericano y se posiciona como una de las figuras con mayor proyección internacional llegando con su música a Europa, USA y toda Latinoamérica.

Antes de su show en Rosario, la cantante dialogó en exclusiva con Escenario sobre su camino a la fama de Jujuy a Buenos Aires, su actitud ante los hombres y sus aires de evolución.

EM_DASHTu disco "Error 93" está teniendo un gran éxito con hits que tienen hasta 23 millones de vistas en YouTube. ¿Esperabas tanta repercusión?

—Siempre digo que en mi carrera trabajé mucho para que este tipo de cosas sucedan, por eso siempre espero que la música que hago se escuche y le guste a la gente.

EM_DASHCon las tradiciones que tiene Jujuy en relación al folclore, ¿cómo terminaste haciendo trap?

—Mi elección por el género fue hace mucho tiempo. Siempre fui la oveja negra de la familia, siempre me gustó la música diferente. Mi encuentro con el reggaetón comenzó cuando era chica y siempre tuve ganas de hacer algo así. Pero geográficamente me resultaba muy difícil, no encontraba productores. Pero con el tiempo fui buscando mi lugar, pasando pro diferentes géneros, hasta que construí un puente y terminé cantando lo que quería cantar.

EM_DASH¿Empezaste cantando cumbia?

—Primero hice rock, tuve una banda de covers y después cumbia, fue una parte muy grande de mi carrera.

EM_DASH¿Cómo tomaste la decisión de vivir en Buenos Aires?

—Empecé mi carrera en Jujuy, después viví en Tucumán. Mi amor por la música crecía y empecé a hacer cada vez más cosas. Después me di cuenta que tenía que estar en el lugar correcto. Todo tuvo su proceso, no fue fácil. A mí nada me pasó de la noche a la mañana. En Buenos Aires tuve que empezar de cero. No conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Tenía 23 años cuando llegué, ahora tengo 25.

EM_DASH¿Qué extrañás de Jujuy?

—Es una provincia muy hermosa, yo soy de Ledesma. Somos muy folcloreros, mantenemos muy viva nuestra cultura, somos aferrados a nuestras raíces.

EM_DASH¿Cómo te parás frente a los hombres?

—No me siento superior que nadie. Me gusta sentirme igual. Es muy importante que recordemos que aún queda mucho por deconstruir, y que tanto los varones como las mujeres tenemos mucho que aprender. Siempre haré música para que sintamos que tenemos igualdad de condiciones.

EM_DASH¿Sufriste acosos?

—Me pasó de todo. Por suerte tengo la capacidad de ser una persona muy agresiva, no creo que mucha gente tenga ganas de enfrentarse a mí. Siempre tuve esa personalidad. Pero eso no me libró de las desigualdades ni del acoso, de estar en un boliche y que me toquen. En este ambiente, como a muchas, me ha tocado vivir muchas cosas.

EM_DASH¿Por qué te dicen La Jefa?

—Creo que tiene que ver con mi actitud y la imposición del respeto. O me respetás o vamos a tener un problema. Creo que soy una persona que sabe plantarse.

EM_DASH¿Cómo llevás la fama? ¿Cómo te ves en un futuro cuando pase el furor del trap?

—Todo tiene un resultado y tengo que estar consciente de eso. No me siento una artista de moda. No me molesta que la gente lo vea así porque estoy en la mía, y sé que voy a seguir creciendo como artista. Quizás algunos sean una moda, pero no es mi caso.

EM_DASH¿Cómo va a ser tu show en Rosario?

—Vamos a presentar "Error 93", un gran show que logré hacer tal cual como quise, ya que tiene un concepto estético muy fuerte y potente.