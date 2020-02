"Cats" y "Rambo", entre lo peor del año

Las películas "Cats", "Rambo: Last Blood" y "A Madea Family Funeral" lideran, con ocho candidaturas cada una, las nominaciones de la 40ª edición de los Razzie —conocidos como una suerte de "anti-Oscar"—, que se entregan cada año en Estados Unidos para distinguir a los peores filmes de la temporada. Los galardones alternativos, que se otorgan en paralelo a los célebres Oscar, fueron creados por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson en 1980, con la idea de ofrecer un enfoque cómico de los premios de la Academia.

El musical "Cats", que fue un gran fracaso en taquilla y tuvo pésimas críticas, es la gran candidata al Razzie a peor película junto a "The Fanatic", "The Haunting of Sharon Tate", "A Madea Family Funeral" y "Rambo: Last Blood". Los Razzies habitualmente se entregan durante la noche previa a los Oscar, pero como este año se adelantaron los premios de la Academia, los organizadores, los difundirán en una fecha que todavía no fue reveleda.