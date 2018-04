Carrió se metió en la polémica de Natacha con Mirtha Legrand

Ahora quien tomó la palabra fue Elisa Carrió, diputada del bloque Cambiemos, quien visitó a Jonatan Viale en la señal internacional CNN en Español. En consecuencia con lo expuesto por Alejandro Fantino Carlos Pagni , dos de los periodistas ensuciados por Jaitt y su círculo, Carrió sostuvo que seguramente "la señora forma parte de estas operaciones de inteligencia" y dijo que esas operaciones "pueden ser contra el gobierno".

carrio

En tanto, desde el entorno de Mirtha se intenta aclarar que la conductora no tuvo nada que ver en la decisión de convocar a Jaitt y que no entienden de qué se trata una operación de este tipo. La animadora aún no habló del tema y se sabe que está muy enojada con su equipo de trabajo.

El rebote que tuvo la aparición de Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand el pasado fin de semana trajo daños colaterales para la conductora y su equipo de producción. El propio Nacho Viale, cabeza del programa, reconoció que se equivocaron en llevar a la mediática y que se "enceguecieron por el rating".