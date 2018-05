El actor Roberto Carnaghi sorprendió con una revelación acerca de su edad y contó que nunca dijo la verdad para que le sigan dando trabajo. Ahora festeja sus 80 años.

"No pienso que tengo ochenta. Son los demás que de pronto descubrieron que tengo ochenta pirulos y armaron toda una movida. En general, no lo digo porque te dan laburo acorde a lo que ven de vos y como nadie me da la edad que tengo", contó en una entrevista con Clarín.

"Si les decís que tenés ochenta en este medio son tan turros que no te llaman más porque piensan que te les podés romper en el escenario, o que te puede pasar algo y los terminás jodiendo. Siempre les digo que tengo 64. No sé por qué se instaló que tengo esa edad y no la desmiento. Y ahora que todo está tan horrible en el país, y más con el laburo, trato de que nadie se entere", aseguró.

"Cumplo ochenta, sí, pero no le doy importancia", agregó.

"Llego trabajando y tengo la suerte de poder estar en el escenario de la Martín Coronado sin problemas de otro tipo. Vi tantas veces a compañeros cuando les falla la memoria. Eso es muy triste. El hecho de festejar siempre lo hago, más que nada, por mi familia. Cuando era chico nunca fue un momento especial".

"No festejábamos los cumpleaños, ni el mio, ni el de mi papá, mamá o mi hermana. No nos regalaban nada, era así y no había una explicación. Mi mujer me dijo que le pasaba todo lo contrario así que recién empecé a festejarlos cuando me casé y tuve hijos".