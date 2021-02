Carmen Barbieri ya respira por sus propios medios

Esta mejoría informada por Calabró provocó alivio ya que la última noticia había girado en torno a que la capocómica había contraído un nuevo virus intrahospitalario y le tuvieron que cambiar la medicación.

Carmen Barbieri se encuentra internada desde hace tres semanas y a su lucha contra el Covid 19 le sumó la pelea con el virus intrahospitalario.

El hijo de Barbieri, el actor Federico Bal, señaló que "mamá mejora lentamente, pero ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo. Va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido", expresó este lunes, previamente a la información que contó Calabró y que generó optimismo.