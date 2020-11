Carmen Barbieri se quebró y lloró ante un comentario de Moria Casán

Con la voz un poco quebrada, Carmen se sinceró en vivo y habló del duro momento que atravesó cuando le diagnosticaron cáncer a su hijo, Fede Bal, hoy ya recuperado: “Cómo me conocés. Gracias Moria por verlo. No me quiero poner a llorar, pero me estaba costando volver a ser yo, a reírme, a disfrutar y a divertirme por todas las cosas que pasamos. Digo pasamos porque pasó la familia, pero me cuesta”.

“Ahora me dan muchas ganas de trabajar y la paso bien. Me sacan de un gran pozo, no depresivo; de una gran tristeza que pasé y un gran golpe que me dieron, yo digo un hachazo en la cabeza. Y voy recuperando de a poco”.

“Engordé terriblemente, más de lo que soy. Pero estoy volviendo a ser”, cerró Barbieri, con lágrimas en los ojos y contenta por poder comenzar una nueva etapa en su vida llena de trabajo, sus seres queridos con buena salud y haciendo lo que más le gusta hacer.