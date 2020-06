Carmen Barbieri se quebró al hablar sobre la salud de Fede Bal

Fede Bal reveló que padecía cáncer de intestino apenas unos días antes que el gobierno nacional decretara la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Desde entonces, su mamá Carmen Barbieri no pudo verlo ni abrazarlo ni acompañarlo en esta difícil instancia de su vida.

En las últimas horas, la capocómica fue contactada desde el programa "En Corte y Confección", que conduce Andrea Politti, y allí contó algunos pormenores de la situación de su hijo y se quebró al detallar algunos detalles de su presente.

"Está luchando con una entereza maravillosa, con ganas de vivir y salir adelante", fue lo primero que dijo Barbieri llena de emoción, tras un saludo que le grabó Fede.

"Hola, sé que estás en Corte y Confección, un programa que me gusta mucho. Si hay alguien que sabe de vestuarios sos vos. Disfrutá de este homenaje, que te lo merecés. Te amo vieja", dijo Fede en el mensaje que hizo emocionar aún más a Carmen.

"Nos tocó en esta pandemia y no lo puedo acompañar ni abrazar. Lo vi ayer que pasó con el auto. Yo vivo en un departamento en Belgrano, bajé al hall del edificio y a través del vidrio nos saludamos. Hablamos fuerte para escucharnos”, relató la ex de Santiago Bal.

Fede Bal grabó un video y Carmen Barbieri rompió en llanto: "No tiene nada de defensas”

"Fede estaba inquieto, fastidioso y muy cansado de tanto tratamiento, rayos y quimioterapia. A fines de julio se hará otra vez sus estudios y Dios dirá. La estamos pasando realmente mal… Bueno, la está pasando mal el mundo, pero con este tema de no poder ni abrazarlo… Porque Fede no se puede contagiar ni un resfrío, porque no tiene nada de defensas. Los rayos y la quimio le bajan las defensas que da terror", detalló la actriz de dilatada trayectoria en el ambiente artístico.