Carmen Barbieri se hartó de Albinoni: "Que no me busque porque me va a encontrar"

Anoche Carmen Barbieri hizo su presentación en la pista y fue consultada sobre la tirante relación que mantiene con su colega, a pesar de que son amigas desde hace años. “¿Cuándo se pudrió todo con Luisa Albinoni?”, quiso saber Ángel de Brito. “No se pudrió, ella me está buscando, pero fuimos amigas toda la vida”, respondió la artista.

“No le contestaba el teléfono porque estaba ensayando con el señor Flavio Mendoza, que un día a las 2 de la tarde vino y me dijo «hoy debutamos»”, aclaró la capocómica. En tanto, el conductor le preguntó, además, por qué no la había invitado al teatro. “No invité a mi hijo -por Fede Bal- y tampoco invité a nadie porque quería estar bien”, agregó.

“Todavía estoy tranquila y que no me enoje, porque si me enojo le voy a contestar y si me busca me va a encontrar”, concluyó Barbieri evitando continuar con el conflicto que al parecer inició Albinoni.

La actriz contó también hace unos días que comenzó una relación con un hombre llamado Sebastián. Consultada sobre cómo avanzó ese vínculo, la participante expuso que desde que se lo nombró públicamente “se asustó” porque “todo el medio está preguntando” sobre él.