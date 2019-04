Carmen Barbieri reveló el pedido angustiante que le hizo Santiago Bal

Carmen Barbieri estuvo invitada al programa "Almorzando con Mirtha Legrand" donde habló del retiro de la actividad teatral que la semana pasada anunció Santiago Bal.

"Santiago vive solo todavía, él me pidió que no lo pongo en un asilo. Capaz que no le gusta que diga esto. Me dijo 'no me vas a internar, yo sé que vos manejás todo'", contó Carmen sobre la charla con el padre de Federico Bal.

"Él tiene tres hijos, un hijo grande, Mariano, que toma decisiones sobre su padre y yo no tengo por qué meterme. Pero si él me pide esto, yo lo voy a cumplir", agregó Barbieri.

"'¿Dónde me vas a llevar?', me preguntó. '¡Conmigo!', le dije. Hay algo que no sabe nadie, ni Santiago. '¿Voy a sentarme a mirar un parque?', me consultó Santiago, y le dije: 'Sí, pero dentro de una casa'. Así que estoy preparando una casa", concluyó Carmen, que fue aplaudida por todos los presentes.

