Carmen Barbieri dijo que su candidato "tiene que tener una billetera grande"

Carmen Barbieri regresó al reality "Cantando 2020" junto a Mariano Zito para entonar el tema principal de la película "Grease, the one that I want". Pero en la previa, el periodista Ángel de Brito quiso saber más sobre la visita de Karina la Princesita y su novio al teatro donde ella brindaba su espectáculo, y todo derivó en una divertida confesión de la actriz sobre sus candidatos.