Carmen Barbieri contó cuándo se sacó la foto con Juansé y Georgina Barbarosa

En tanto, Barbarossa explicó: “No se puede todavía incorporar Carmen, está en su casa. Está muy pachucha todavía, nada me gustaría más en la vida”.

Días atrás, el mismo Fede Bal confirmaba en sus redes sociales que su mamá ya había abandonado la clínica. “Con una enorme felicidad quiero contarles que mamá ya está en su casa, de alta. Agradezco de todo corazón a los médicos y todo el personal de clínica que la cuidó todos estos días con un enorme cariño y gran profesionalismo, que me contuvieron y me acompañaron día a día manteniéndome informado de su evolución y que lograron curarla de este virus tremendo”, publicó.

En el inicio de este año Carmen Barbieri fue la primera confirmada para el reality y reconoció que, luego de conocerse su incorporación, había sido su hijo el primero en darle consejos para llegar lejos en el programa culinario. “Fede me dijo que la pasó tan bien... Él se sintió en casa. No es lo mismo cocinar en tele que en tu casa y en esos tiempos. El Gato Dumas me enseñó esa cocina de autor en la que aprendés a emplatar”, dijo en comunicación con Flor Peña. Además, en el programa de la actriz le pasaron un video en el que su hijo le da algunas sugerencias. ¿La más contundente? “Primero tenés que deslumbrar a Germán Martitegui”.