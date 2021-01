Carlos Villagrán recordó su romance con Florinda Meza y habló de Cristina

Durante una entrevista que brindó al programa "Intratables", el retirado intérprete recordó cómo fue que inició el acercamiento con su compañera de elenco, aunque aclaró que se trata de algo que pasó “más de 40 años”, por lo que “ya hasta huele a azufre”.

“Un día ella tenía el carro (auto) en el taller, se le había averiado, yo me ofrecí a llevarla, después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y, ya saben…”, se limitó a contar Villagrán, que recientemente anunció que va a ser candidato a gobernador en el estado de Querétaro, en su México natal.

Poco después de que terminara el show salieron a la luz las diferencias de carácter y cierta lucha de egos que supuestamente había detrás de cámara y que terminó con las salidas de Quico y Don Ramóndel programa.

Cuando a Villagrán se le planteó a quién votaría en Argentina y si lo haría por Cristina, a Quico no se le "chispoteó" la respuesta y fue cuidadoso. "Me reservo porque respeto mucho a todos, el no estar de acuerdo o no es otra cosa", afirmó.

"El chavo del 8" en los años setenta, sin Quico

Se sabe ahora, por ejemplo, que Villagrán era más cercano a Ramón Valdés y a María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, que a Roberto Gómez Bolaños o a Rubén Aguirre. En el medio apareció la figura clave de Florinda Meza.

“Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al auto, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada”, reveló años atrás el actor.

Con el paso del tiempo, a Florinda se le ha dado un cierto papel de “villana” tanto por su romance con Chespirito como por su mala relación con otros de sus compañeros. Incluso, La Chilindrina aseguró que Meza “llegó a lastimar a muchas personas del equipo”, incluida a la exesposa de Gómez Bolaños, Graciela Fernández.

Según contó Quico en su momento, cuando la situación con su colega se le fue de las manos y le comenzaron a resultar incómodos ese tipo de encuentros con ella, recurrió al protagonista y creador del programa, quien le aconsejó que terminara esa relación. Villagrán no pudo usar el nombre de "Quico" y tuvo que trabajar bajo el apodo de "Kiko".

En la entrevista de este lunes, Villagrán aseguró que ”no hubo líos” entre los actores de "El chavo del 8" mientras el show se estaba emitiendo, aunque reconoció que Gómez Bolaños les hizo firmar a todos los miembros del elenco “un manuscrito” en el que tenían “que reconocer que él era el dueño de todos los personajes”.

“El programa fue genial, sensacional, por eso llegó a tantos países. Todos estábamos contentos y era una familia muy compenetrada. No hubo ningún problema. Hay algo que es innegable: hay un alambre invisible que se conecta con el televidente, si cualquiera de nosotros hubiera estado disconforme la gente se hubiera dado cuenta”, remarcó.