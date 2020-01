Carlos Rottemberg: "A Susana Giménez no le presto atención"

Las polémicas declaraciones de Susana Giménez referidas a la situación general del país y a la pobreza sigue dejando coletazos y esta vez el que salió a contestarle fue el empresario Carlos Rottemberg.

Hace unos días, Susana fue consultada por los deseos para este 2020que está arrancando y la diva lanzó: "Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo del Norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas…".

En una entrevista con Intratables, Rotemberg fue muy claro: "El hecho de ser una figura popular, como el caso de Susana y tantas otras, no obliga, como en mi caso, a prestarle atención a declaraciones que no comulgo. Pero ese no es el problema, sino que yo trato de escuchar a quien le tengo respeto cuando opina. A Susana no le prestó atención".

El productor agregó que "en este país hasta hace dos años era más negocio comprar Lebacs que producir, que a mí no me cuenten lo que es la cultura del trabajo".

"No comulgo con las ideas de Susana, la opinión de ella responde al gobierno de Macri que apoyó, a mí que no me cuenten lo que es la cultura del trabajo, hablar de la falta de cultura del trabajo es una cachetada para cualquier trabajador que se levanta a las 5 de la mañana y toma tren y colectivo para llegar a su trabajo", resaltó el empresario.