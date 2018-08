Carca: "Mi público es único y especial como yo"

Distinto, excéntrico y misterioso. Carlos Carcacha, "El Carca", viene indagando en el universo musical desde la adolescencia. El multinstrumentista, que formó parte de la "movida sónica" durante principios de los años 90 y ahora forma parte de Babasónicos, llega a Rosario con su formato solista para adelantar su octavo material de estudio y repasar toda su carrera. El show será hoy, a las 23.20, en Floyd Rock Pub (Dorrego 1362).

La carrera solista de Carca es extensa y prolífica: en 1994 editó su primer disco, titulado "Miss Universo", que contó con la participación de Daniel Melero, Sr. Flavio de los Los Fabulosos Cadillacs y Adrián Dárgelos de Babasónicos. En 1996 publicó el disco "A un Millón de Años Blues", con un sonido hard rock pero más lúgubre que el anterior. En 1998 editó "Carca", en el que continuó con un aire sombrío, luego, en 1999, editó su disco que más repercusión tendría, "Nena". El disco venía acompañado con otro que se llamaba Descuido, que incluía "versiones ineditables", algunas de ellas grabadas en vivo en la radio Rock & Pop. En 2003 lanzó "Divino, con la participación de Juanse de los Ratones Paranoicos y de Andrés Calamaro.

A partir del fallecimiento de Gabo Manelli en 2008, Carca se comenzó a participar de manera casi constante en Babasónicos en calidad de bajista. También colaboró en discos de Daniel Melero, Attaque 77 y Los Látigos, entre otros artistas.

En junio de 2009 lanzó "Uoiea", su séptimo disco de estudio, que contó con la participación de dos miembros de Babasónicos, Diego Uma y Diego Tuñón, y fue masterizado en Escocia por Dennis Blackham, encargado del "final cut" de los discos de Marc Bolan y T-Rex.

A fines de 2013 Carca publicó su primer compilado, "Carca Registrada", retrospectiva de su carrera solista desde 1994 que incluyó 4 canciones nuevas y la presencia de artistas amigos, como sus compañeros de Babasónicos o Andrés Calamaro, entre otros.

En el año 2015, participó en el filme "Kryptonita", dirigido por Nicanor Loreti, en el que interpretó al personaje de "Juan Raro".

Antes de su show, el músico habló con Escenario sobre la relación con sus fans: "Me excita crear un vínculo esotérico", dijo, y analizó el rock argentino:

—¿Cómo va a ser tu show solista?

—No soy muy amigo de predecir el concierto, es como un speech para vender algo, estaría menospreciando mi ser artista. ¿Qué más tengo que vender que mi presencia? Lo que sí puedo asumir que es un momento único. Somos 3 músicos que a mucho volumen hacen mucho ruido, ritmo y poesía.

—Algunas fans te escriben en tus videos que sos "sexy y virtuoso". ¿Cómo definís tu estilo y tu relación con el público?

—Tengo la bendición de tener fans amorosos. Me excita crear un vínculo esotérico, que alguien sienta que tu música es sexy y virtuosa es un encantamiento, un halago y una inyección de juventud para un artista. Mi público es especial y distinto como yo. Es simple: uno más uno es dos.

—¿En qué te considerás especial y distinto a los demás artistas del rock?

—Porque abordo esto del performance musical desde un lugar absolutamente único. Y es irrefutable que es único, porque la música interpretado por mí es única. Y es mucho más válido que guste algo original y no un refrito de pretensión de arte que tiene que ver con el pasado y no con el futuro. Existen vertientes muy visibles de los que fueron atrás de la canción de Andrés Calamaro, o de Viejas Locas. Y así hasta La Beriso que nace en Los Redondos y se desvirtúa con Pier y los pibes que quemaron el boliche, no los nombro. Esas son las escuelas. No soy el único distinto, por suerte hay muchos distintos, hasta Los Auténticos Decadentes. De hecho Babasónicos es distinto. Y hay muchos artistas nuevos que no van atrás de lo ya creado, sino que suman cosas nuevas.

—Formaste parte de lo que se le llamó movida sónica durante principios de los 90 con tu banda Tía Newton, luego trabajaste con grandes referentes del rock nacional hasta sumarte a Babasónicos, una banda que siempre se reinventa. ¿Cuál es la clave para seguir siempre vigentes?

—Hay un trabajo enorme detrás de cada disco, no es algo que salga fácilmente, y eso es encantador y heroico. Es un carrusel de sensaciones lindas. Son músicos que se rompen el alma tratando de hacer las cosas.

—¿Cuáles considerás que son tus influencias?

—No tengo la más mínima idea de qué pudieron haber hecho las influencias sobre mí. Desde los 5 años escuché mucho Vox Dei, Pappos Blues y Queen. Y a la vez, se mezclan Leonardo Fabio y otros. Por suerte escuché mucha música y voy seguir escuchando hasta el última día de tu vida. Y está buenísimo cuando eso te penetra de una manera en la que ya forma parte de tu conocimiento musical.

—¿Tenés un ritual musical de escuchar siempre el mismo disco; sos de ir a los clásicos o de buscar los nuevos sonidos?

—Si de rito se trata, cuando joven, en los 90, escucha "Pet Sounds" de los Beach Boys todas las mañanas, que me sigue pareciendo un disco alucinante, todo lo que irradia esa obra es alucinante. Actualmente no tengo mucho tiempo para escuchar música, pero en las giras compro determinados discos que me gustan, que generalmente son de blues del 30, como Robert Johnson.

—¿Estás preparando tu octavo material de estudio solista y además, con Babasónicos?

—Sí, estoy a full preparandolo, estoy grabando mucho. Con Babasónicos acabamos de lanzar "La pregunta", el nuevo single que formará parte del álbum que saldrá muy pronto.