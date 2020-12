Capristo se reconcilió con Conti, pero le aclaró: "Quiero tener mi permitido"

A pesar de la distancia pesó más la vigencia de la pareja, 20 años juntos y un hijo, para hacer las pases. Fue así que en el programa de Florencia Peña “Flor de equipo” revelaron: “La estamos remando… estamos remándola, no estamos ciento por ciento bien”.

Flor Peña fue quien comenzó la charla y preguntó: “¿Cómo están?”, a lo que Gustavo respondió: “Podríamos estar peor. Estamos en eso de volver a vivir en la misma casa”.

Conti se refirió a los supuestos mensajes de infidelidad: “Primero quiero aclarar que no hubo infidelidad, todas las boludeces que se dijeron”. “No estuve con otra mujer, no pasó absolutamente nada de todo lo que se estuvo diciendo. Me acusaron de un delito que no cometí”, aseguró el actor.

La bailarina aseveró que le dolió la situación, pero que “también quiero tener mi permitido, algo te pasaba… Caso contrario no le decís me tomo un avión, te abrazo, me van a echar, no me van a echar. Yo no quería echarlo, yo lo amo a él”.

Luego, Gustavo Conti afirmó: “Pasó que me escribieron mensajes por un tiempo determinado y los contesté. No debería haberlo hecho porque, la verdad, no tenía interés de hacer nada ni de llegar más allá”.