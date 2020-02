Capacci, un reconocido referente del humor rosarino

Omar Capacci se sumará por primera vez a los tradicionales shows que produce y dirige Manuel Cansino. El actor y humorista, creador del líder del grupo Kiene Soneto junto a Sandra Harford, tiene una trayectoria de 34 años en el humor y tres décadas del grupo que esta temporada recibió un reconocimiento del Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata. Capacci, que actualmente está presentando su unipersonal “Capacci solo nomás” en la ciudad balnearia, se entusiasmó con esta experiencia de la cual, además de la propuesta en sí misma, destacó el grupo humano y artístico reunido por Cansino.

“Esta será la primera vez en la revista después de varias veces que hablamos. Yo tenía ganas pero como estoy todos las temporadas en Mar del Plata era imposible. Hace 30 años que vamos y hago funciones puntuales con Kiene Soneto o con mi unipersonal, y ahora aproveché, aunque ya quedamos que un par de sábados me va a reemplazar el Negro Moyano”, contó el humorista.

Con respecto a cómo será su trabajo como parte del equipo convocado por Cansino en los shows de Mateo Booz, Capacci explicó: “Tengo una rutina con actualidad, hago dos monólogos, el que abre la revista, el Emoticón, que lo hago en el unipersonal y el sketch con Vanesa Squillaci. Será una experiencia linda, tengo muchas ganas y muchas pilas. Me voy a acomodar bien y tampoco es que es un drama, es lo que hago yo, los monólogos o los sketches, llevado por Manuel que tiene una onda bárbara. Es un grupo muy bueno, y eso está bueno de verdad. Yo creo mucho y soy muy rompebolas con eso. Creo mucho en el grupo humano y que hay que divertirse. Para esta propuesta se suma también que él tiene 18 años de revista y un público que lo sigue hace muchos años. Se van dando un par de cosas como para que sea un éxito”.

Aunque aborda temas de actualidad, Capacci señaló que su estilo de humor es evitar la confrontación. “Ultimamente toco el tema, pero muy por arriba porque no vale la pena. Veo que le cambia la cara a la gente y eso que yo soy parejo para un lado y para el otro de la grieta, pero cuando ves que le cambia la cara a la gente, te das cuenta que no vale la pena. Voy por arriba nada més y a veces me pongo a hablar de políticos, pero antiguos”, señaló el capocómico.

En ese sentido añadió: “Me pasa también en los eventos donde ves que se ponen tensos si tocás algunos temas, entonces me pregunto para qué, si lo que quiero es hacerlos reír, por lo menos hasta que pase este momento, que seguramente va a pasar. Yo hace 34 años que hago humor, pero nunca ví una cosa así de tanta tensión cuando uno está haciendo un chiste. Porque es humor y le pego, entre comillas, a los dos lados porque trato de hacer humor y es de esa manera. No puedo hablar del presidente de Etiopía... tengo que hablar de la gente de acá. Pero está ríspido el tema, así que trato de hacer chistes sobre la actualidad pero muy por arriba”.

Ese trabajo constante fue reconocido por el Concejo Deliberante marplatense. “Fue un reconocimiento del Concejo por los 30 años, fuimos con Sandra Harford y con parte del elenco. Fue muy lindo, muy emocionante porque son 30 años de trabajo. Nosotros empezamos en el 90 en Rosario en el Margarita Xirgu y en el 91 ya empezamos a ir todas las temporadas a Mar del Plata”.

Esa experiencia de tres décadas en la cartelera marplatense, le permite a Capacci hacer un balance de la temporada. “Vino un poquito mejor que el año pasado, hay más gente, pero igual la gente se cuida porque hay una realidad, y es que si tenés que pagar cuatro entradas a 1.500 pesos, que es lo que cuestan los espectáculos llamados grandes entre comillas, son 5 mil pesos, y si después vas a comer te gastás 10 lucas en una noche. La gente se cuida, pero los espectáculos se mueven. El teatro siempre va a andar bien. También hay una oferta impresionante, pero me parece que está mejor que el año pasado”, concluyó.