"Cantando 2020": una dramática renuncia a pocos días de la gran final

Le preguntaron si así abandonaban la competencia: “No, no abandonamos, decidimos irnos de común acuerdo porque fuimos siendo un equipo tantos meses, esta es una decisión totalmente consensuada por los tres en una larga videollamada, el sábado por la noche, hasta largas horas. Porque sentimos una sensación muy particular, yo no soy cantante, no hace falta que lo aclare, pero uno como artista se va defendiendo haciendo diferentes actividades y puede ir surfeando una ola. Pero llegó un momento en que te das cuenta que también existe la palabra dignidad, que me la enseñó mi padre para cualquier ser humano y para el artista también”, explicó Rodríguez.