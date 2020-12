"Cantando 2020": Luisa Albinioni perdió con Cachete Sierrra y se despidió entre lágrimas

Luego de las devoluciones de Moria Casán, Oscar Mediavilla, Fátima Florez, Karina la Princesita y Nacha Guevara, Albinioni tomó el micrófono para despedirse. "Es difícil esta parte, ayer estuve conteniéndome con las cosas hermosas que me dijeron mis compañeros. Esta pista me dio una gran felicidad. Gracias...", dijo oy se quebró en un llanto que fue, sin dudas, sincero.

"Muchas gracias a todos, cuando uno llora no puede hablar y quiero decir un montón de cosas. Acá me trataron bien, gracias a toda la gente maravillosa que nos acompaña. Esta pista me revitalizó. Con casi 70 años estoy convencida de que quiero seguir siendo actriz y seguir aprendiendo", señaló Albinoni, ante las lágrimas emocionadas de Nacha Guevara.

En el Súper Duelo del "Cantando", Albinioni y Cachete Sierra la rompieron. El cantante e Inbal Comedi interpretaron "Rock n’ roll y fiebre" de Pappo; mientras que Luisa Albinoni y Lautaro Rodírguez cantaron “Arráncame la vida” de Chico Novarro. Dos clásicos de la música popular argentina que calaron profundo en los integrantes del jurado del concurso.

Mediavilla dudó, pero le dio su primer punto a Sierra. Moria Casán también le dio su voto de confianza al actor. Y Fátima Florez le dio el voto ganador a Cachete. Fue el final en el programa de Albinioni, que con su aparición en el "Cantando" había hecho un regreso con gloria a la pantalla chica, después de sus años de éxito en la troupe de los hermanos Sofovich.

Una fuerte pelea

Luisa Albinoni tuvo una fuerte pelea en el "Cantando 2020" con su coach Augusto Álvarez y su compañero Lautaro Rodríguez. Todo comenzó luego de que la actriz no tomara partido por el coach en un cruce con Nacha Guevara. "Soy explosiva y cuando algo no me gusta se me suelta la cadena. Dije algo en el grupo y a los chicos les cayó mal", contó este lunes Albinoni.

"Hoy también discutieron y ya no fue por lo de Nacha. ¿Hoy vino una ambulancia?", preguntó Ángel de Brito. "Sí, hoy me descompuse antes del ensayo", reconoció Luisa. "¿Por los nervios de esta situación?", indagó Laurita Fernández. "Sí, fue un momento feo", expuso Albinoni.

"¿Es cierto que ofreciste tu renuncia?", quiso saber De Brito."No, quizás en caliente lo dije, pero jamás dejaría mi trabajo por nada del mundo. Ellos se ofendieron y no me hablaron durante el fin de semana", cerró Luisa. Fue un momento tenso al que la calidad artística de la actriz le puso paños fríos y logró que a la hora de la verdad no fuera más que un vago recuerdo.