“Para mí es una canción fácil para cantar, pero difícil que te guste… A mí me gustó. Quiero destacar a Brian (Lanzelotta). Te digo algunas cosas siempre caladitas, pero esta vez estuvo bien. Sentí la canción”, aseguró Karina. “No tienen por qué ligarla ellos. Quería ver quién me gustaba más pero no se puede”, se defendió la Princesita.

“El 8, el 10, agradecida. Hay algo que no estoy de acuerdo, no es fácil de cantar. Hay que mantener un nivel”, arremetió Ángela Leiva. “Dije que es fácil de cantar, pero es difícil que guste”, redobló la apuesta La Princesita. “Mejor lo dejamos ahí”, intercedió Ángel de Brito. Paños fríos a la controversia.

Salieron a cantar descalzos

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta abrieron la gala del "Cantando 2020" interpretando un clásico de clásicos del rock nacional, "Seminare", de Serú Girán. La pareja de cantante tropicales salió descalza a la pista para darle el toque hippie a la performance, que cosechó 28 unidades.

Nacha Guevara observó: “Una canción hermosa. Empezaron bien, pero la puesta le quitó la esencia al tema, debilitó la interpretación”. Karina La Princesita, evaluó: “Una canción fácil de cantar, pero difícil de que guste interpretada por otros. Me gustó”.

No obstante, Oscar Mediavilla consideró: “Ustedes son los campeones del aire fresco. Esta canción es súper emotiva y la interpretaron bien”. Moria Casán concluyó: “Están hermosos. La capacidad vocal de Brian ha crecido y está sumando mucho. Me fascinó lo que hicieron, tuve erección capilar, piel casi de faisán”.