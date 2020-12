"Cantando 2020·: Karina la Princesita se quebró en llanto en medio de la devolución de Nacha Guevara

En la gala de este jueves del "Cantando" volvió a mostrar su verdadera cara. Lo hizo, sí, acaso sin querer y dejó sin palabras a su compañeros en el piso del programa. Tratando de que se note se puso a llorar y Laurita Fernández, conductora del envió junto a Ángel de Brito, se dio cuenta y se lo señaló sin dudar.

Karina la desmintió para no interrumpir la devolución de Nacha Guevara, pero después se sinceró. “No la quería cortar a Nacha. Era una falta de respeto. Y es una letra terrible. Era un desafío, quería ver qué hacían”, señaló La Princesita. “Es una de las mejores canciones. es para valorar lo que hizo Meli, que está pasando por un momento tremendo”, añdió.

El casamiento

La Princesita, una vez que pasó este momento tan emotivo, habló del casamiento luego de emocionarse con el final del tema de Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz y se mostró escéptica al respecto en el "Cantando 2020".

"¿Por qué te emocionaste tanto?", le preguntó de Brito. "No sé, el casamiento me genera ganas de llorar", confesó Karina. "¿Es un sueño que tenes?", le replicó el conductor de "Los ángeles de la mañana"· "No sé si es un sueño, es algo que sé que no me va a pasar nunca, pero yo veo gente casándose o pidiendo la mano y lloro", resapondió Karina.

"¿Pero te gustaría?", insistió de Brito. "No, me gusta verlo en los demás, que sean todos felices", cerró La Princesita.