"Cantando 2020": hubo un eliminado y quedaron definidos los semifinalistas

Una vez que se definieron los que pasaron a la siguiente instancia se hizo el sorteo que definió cómo serán los enfrentamientos en las semifinales. Según la elección de los sobres, hoy Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi competirán contra Tyago Griffo y Lissa Vera. Mientras que mañana Ángela Leiva y Brian Lanzelotta medirán fuerzas con Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari. Además, se anunció que el premio para el equipo que se consagre campeón de el "Cantando 2020" consistirá en medio millón de pesos.

Durante la gala no faltaron las emociones. La Princesita, y Ángela Leiva se pusieron a llorar juntas. La jurado y la artista sorprendieron con un ida y vuelta emocionante. “Estuve en la pista, sé lo que es. Tanto Cachete como los profesionales entendemos lo que sienten. Lo que pusieron para llegar acá. Todos pusieron el corazón, pero ellos pusieron el show. Brian, una evolución terrible”, remarcó Karina.

Destrozos y agradecimiento

También se produjo la vuelta de Rocío Quiroz tras los destrozos en su casa por el temporal. “Quiero agradecerles a todos por sus palabras y mensajes. Además a toda la gente que me escribió y me llamó preocupada. Queríamos terminar nuestra casa, lo material va y viene”, sostuvo la cantante tropical.

“Eso se valora mucho, soy una persona muy humilde, soy cómo me ven. La gente se preocupó mucho por mí, y eso es importante”, agregó la artista. “Moria se ofreció a construirte la casa, ella no lo va a decir”, remarcó Ángel de Brito. “Cuando te vi, ya te quería en mi casa. Hoy un gran amigo me contactó y donó un millón de pesos en materiales de construcción que van a ser enviados a Chascomús”, le comunicó la jurado a Rocío Quiroz.