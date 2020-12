"Cantando 2020": Carmen se trenzó con Karina luego de decirle que se olvidó la letra

Karina La Princesita: — Voy a dejar que me digas vos: ¿te olvidaste o te tentaste?

Carmen Barbieri: — ¡No! Qué me voy a olvidar este tema. Lo tengo en la sangre.

Karina: — Pero, ¿cuántas veces te pasó? Te dejo que me lo digas vos.

Carmen: — ¿Vos querés que me olvide la letra? Bueno, te digo que sí. No me la olvidé en ningún momento.

Moria Casán: — Se tentó conmigo. Perdón.

Carmen: — La vi (a Moria) tentadísima y seguí cantando medio tentada.

Karina: — ¿Las dos veces que te pasó fue porque te tentaste por Moria?

Carmen: — No me olvidé la letra. Yo sería la primera que te dice “sí, me la olvidé”.

Karina: — Qué bárbaro. Igual no dije que te olvidaste la letra, te di lugar a que vos me lo dijeras. Tal vez te tentaste. ¿Pero dos veces? Es un montón en una sola canción.

Este comentario fue la gota que rebalsó el vaso para Carmen, quien consideró que la artista tenía un problema personal contra ella: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te caigo mal a vos? Me decís que me olvido la letra. Te pregunto si te caigo mal porque a cada rato decís «se olvidó la letra, menos mal que no te olvidaste la letra». Es lo único que me decís’”.

Karina aseguró que no es una cuestión personal sino que le llamó la atención lo que sucedió durante la interpretación del tema. “Acá puede venir alguien con mucha trayectoria o un aprendiz y yo voy a darla devolución que tengo que dar”, señaló, con la determinación que la caracteriza. “La gente con trayectoria también se puede olvidar la letra, pero yo no me la olvidé”, aseguró Carmen.