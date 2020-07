Caniggia se divorció de Nannis, pero la guerra continúa

Claudio Caniggia pensó que una vez sellado el divorcio de su exesposa, Mariana Nannis, los problemas iban a desaparecer, pero no. La confrontación por cuestiones económicas perdura, a tal punto que ahora el exfutbolista presentó una denuncia ante la justicia por estafa contra la madre de sus hijos porque habría vendido un departamento que tenían en Miami, algo que ambos tienen prohibido hasta que no se establezca la división de bienes.

Es que por la pandemia la resolución del divorcio aún tiene aspectos por resolver, entre ellos lo inherente a los inmuebles, por lo que la ley establece que ninguno de los dos puede disponer de todo lo que está comprendido como bienes de capital hasta tanto no quede definida la división.

Es por ello que Caniggia denunció a Nannis de vender una propiedad en Estados Unidos de la que eran dueños y que formaba parte de la sociedad conyugal, acción que sólo habría sido lícita si contaba con la aprobación documentada por su exmarido.

“Si ella procedió a la venta de ese inmueble, es una actitud delictiva porque es parte del haber de la sociedad conyugal", afirmó el mediático abogado Fernando Burlando, quien patrocina al exjugador. "Era un inmueble que era del matrimonio y una persona unipersonalmente no la puede vender. Es más, a Claudio no se lo hubiera ocurrido hacer un tipo de maniobra de esas características. No se le cruza, es un tipo muy noble”, abundó.

Burlando afirmó que es una maniobra que podría generarle un serio inconveniente a Mariana Nannis si se llega a comprobar lo que fue denunciado. “Si se llega a acreditar lo que nosotros efectivamente conocemos, fuera de lo que es la causa, tranquilamente podría estar detenida. Es un delito que acá en Argentina podría tener una pena de uno a seis años de prisión. Entonces, si se acredita esto, podría ir presa”, explicó el letrado.

Esta denuncia no es la única, ya que el exBoca ya había denunciado a Nannis "por las frases calumniosas e injuriosas que hicieron de Claudio y de Sofía Bonelli, la actual pareja, que es algo que también tiene que terminar. Se viene hablando hace mucho de una manera muy injusta. A veces, llamarse a silencio también es una forma de curar. Claudio ni siquiera fue llamado a indagatoria por todo eso”, explicó Burlando.