Candelaria Tinelli se mostró provocativa junto a un ex

Candelaria Tinelli cerró una etapa de su vida junto a Franco Masini y al poco tiempo se la vinculó con Luca Bonomi (24), hijo del dueño de una reconocida marca de ropa.

Sin embargo, la joven empresaria volvió a jugar a la provocación. Para la nueva campaña gráfica de su marca de ropa, Madness Clothing, la it girl convocó a Joaquín Blengino, un joven tatuador con quien mantuvo una relación a quien cinoció al compartir su pasión por los tatoos.

"Solo voy a decir #loveislove (el amor es el amor)", escribió el muchacho, en una de las fotos hot que compartió en su cuenta personal de Instagram. También el perfil oficial de la marca adelantó otra de las postales. "You fall in love with people mind's (te enamorás de la mente de las personas)", comentaron en la publicación.