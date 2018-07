Canciones expresivas que abren la paleta de colores

El grupo presenta hoy su disco "Trino" en el Galpón de la música. Juan quintero habla sobre la tradición y la renovación

Aca Seca suena a canto de pájaros. "La tensión entre tradición y renovación es lo que mantiene vivo el tejido musical de la música argentina". Lo afirma Juan Quintero, voz líder, guitarrista y compositor de Aca Seca Trío, que hoy presenta "Trino", el cuarto disco del grupo que completan Andrés Beeuwsaert, en piano y voz, y Mariano Cantero, en percusión y voz. La cita es esta noche, a las 21, en Galpón de la Música (Estévez Boero 980). El trino de los pájaros andará rondando en el aire.

"Trino" se inspira en el amalgamiento de tres acepciones: las tres partes de una totalidad, la notación musical y el canto de algunos pájaros. Esa palabra mira de frente a las diez canciones de este material, editado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

"Creo que en este disco no hay una impronta folclórica, son músicas más bien urbanas, aunque sí hay una o dos que son bien de un paisaje rural, si le cabe esa expresión", dijo Quintero. "Tal vez sea más correcto decir que hay formas de canción más abiertas y que no encontraremos los géneros reconocibles como zamba, chacarera, gato, que sí estaban en los discos anteriores".

En "Bandera", uno de los temas de "Trino", Quintero se identifica como "un trapito que flamea". Respecto a si eso representa la libertad expresiva del trío, indicó: "Sí, tratamos de respetar la dinámica del grupo, eso es explorar dentro de las canciones. Ahí se da un juego que bien puede llevar a una versión totalmente diferente de la original a una versión más bien cercana, pero que igualmente sentimos genuina. Y también podemos fracasar, como en cualquier juego".

De Soledad y Los Nocheros a Peteco Carabajal y Raly Barrionuevo, el folclore tiene un registro amplio. Pero Quintero sostiene que, más allá de la búsqueda de Aca Seca, hay que tener cierta reserva al hablar de ampliar la veta artística. "Yo usaría con cuidado la palabra ampliar. Ampliar porque se abre la paleta de colores, pero no como un valor en sí. Hay gente que sigue en la misma línea toda su vida y llega a lugares muy profundos de su lenguaje artístico. La tensión entre tradición y renovación es, entre otras cosas, lo que mantiene vivo el tejido musical de la música argentina", aseveró.

Este material, que ya tiene una edición europea, tal vez le abra puetas para volver a tocar en el exterior. ¿Qué tiene Aca Seca para empatizar con gente de otras culturas? Así respondió Quinteros: "Yo cuando escucho esa pregunta propongo inmediatamente que observemos lo que nos pasa a nosotros con las músicas de otros lenguajes. Yo, por ejemplo, me conmuevo profundamente escuchando la música de Joni Mitchell y no entiendo una palabra. No tengo muchas herramientas para describir por qué me emociono con Joni, pero estoy convencido que a la gente de otras culturas, si le emociona lo que hacemos, es por la misma razón".

