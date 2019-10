Canciones para enamorados en el Colón

Con la dirección de Gerardo Gardelín, Luciano Pereyra se presentó en el Teatro Colón para grabar un sinfónico en un tono romántico con aires pop pero que respeta los momentos de folclore argentino que existen en canciones como "Me gusta amarte", "Seré", "Enséñame a vivir sin ti", "Porque aún te amo", "Qué suerte tiene él", entre otros. El concierto fue grabado y editado como CD y DVD "Romántico en el Teatro Colón". "Era el 14 de febrero, el día de los enamorados, me encanta cantarle al amor y seleccioné las que me parecía y sentía que podían ser para un sinfónico. A la hora de las canciones no es un ta-te-ti, es una cuestión de sentimientos. Era una cuestión muy especial, muy emotiva para mí", contó Pereyra.

"Yo estaba en plena gira de verano y Gerardo Gardelín me iba mandando las partes y era muy emocionante, y en los ensayos fue muy fuerte. Que uno de los teatros más importantes del mundo me haya abierto las puertas a mí, con un gran director, con la sinfónica y con canciones que yo escribí es el sueño del pibe. Poder realizarlo, y encima con el folclore mítico del Colón... Entendió mi sentimiento en seguida, que es lo que me pasa con (el sello discográfico) Universal, que podemos trabajar de esta manera, y escuchar un vinilo de canciones mías en lo clásico es maravilloso", expresó el artista.