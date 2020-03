Cancelaron la publicación en inglés del libro de Woody Allen

La editorial de Woody Allen decidió cancelar la planificada publicación de las memorias del cineasta “Apropos of Nothing”. Hachette Book Group hizo el anuncio tras días de críticas enfocadas en las alegaciones de que Allen abusó sexualmente de su hija Dylan Farrow. Sin embargo, la editorial Alianza anunció el lanzamiento del libro en España, el próximo 21 de mayo, algo que también podría ocurrir en Francia.

La decisión de Hachette fue duramente criticada por el escritor Stephen King. “La decisión de Hachette de abandonar el libro de Woody Allen me hace sentir incómodo”, escribió el autor de “IT” y “Carrie”. Y para evitar cualquier polémica en tanto a su relación o interés por la obra de Allen, agregó: “No es él: me importa un comino el señor Allen. Lo que me preocupa es quién será el siguiente en ser amordazado. Una vez que empiezas, el próximo es siempre más sencillo”.

“Cancelar el libro del señor Allen fue una decisión difícil. En Hachette tomamos muy en serio nuestra relación con los autores, y no cancelamos libros a la ligera”, dijo la editorial. “Hemos publicado y continuaremos publicando muchos libros desafiantes. Como editores, nos aseguramos cada día en nuestro trabajo de que distintas voces y puntos de vista opuestos puedan ser escuchados”.

El libro de Allen iba a publicarse en abril. Allen ha negado que haya hecho algo malo y no fue incautado tras dos investigaciones separadas en la década de 1990. Pero las acusaciones han recibido nueva atención en la era de #MeToo. A través de su acuerdo con Hachette, Allen compartió brevemente editorial con uno de sus principales detractores, su hijo Ronan Farrow, cuyo libro “Catch and Kill” fue publicado el año pasado por Little, Brown and Company, una división de Hachette.

“La publicación de Hachette de las memorias de Woody Allen es profundamente perturbadora para mí en lo personal y es una traición absoluta a mi hermano, cuyos valientes reportajes, a los que Hachette les sacó el jugo, les dieron voz a numerosos sobrevivientes de abuso sexual a manos de hombres poderosos”, dijo Dylan Farrow el lunes en un comunicado, horas después de que detalles sobre el libro fueron publicados por The Associated Press.

Ronan Farrow le siguió un día después, calificando la decisión de Hachette como “extremadamente poco profesional”. Tanto él como su hermana se quejaron de que la editorial no los había contactado para corroborar los hechos presentados en el libro de su padre.

Al anunciarse la publicación del libro, la editorial había detallado que “el libro es un recuento completo de su vida, tanto personal como profesional, y describe su trabajo en cine, teatro, televisión, clubes nocturnos y publicaciones”, según Grand Central. “Allen también escribe de sus relaciones con familiares, amigos, y los amores de su vida”.

El cineasta de 84 años laureado con el premio Oscar es conocido por películas como “Dos extraños amantes” y “La rosa púrpura del Cairo”, y es considerado uno de los comediantes más influyentes de su generación. Pero acusaciones de su hija Dylan Farrow de que abusó de ella cuando era una niña a principios de la década de 1990 han afectado su carrera en Estados Unidos. Amazon Studios se retractó de una producción y acuerdo de distribución con Allen, y numerosos actores han dicho que ya no trabajarán con él. Su filme “Un día lluvioso en Nueva York” se estrenó en Europa y América Latina el año pasado, pero no en este país. Su actual producción, “Rifkin’s Festival”, con Christoph Waltz y Gina Gershon, se filmó el verano pasado y está buscando distribución.

Una autobiografía de Allen se habría publicado sin problemas en el pasado. Ha tenido una carrera celebrada como actor y director, y es conocido por sus juegos de palabras y comentarios ingeniosos.

Ha ganado tres Premios de la Academia por sus guiones y ha sido un escritor publicado por décadas, con ensayos humorísticos en The New Yorker y otras publicaciones. Sus libros previos incluyen las colecciones de ensayos “Cuentos sin plumas” y “Cómo acabar de una vez por todas con la cultura”.

