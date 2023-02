"Sin novedad en el frente" derrotó a "Argentina, 1985" en los Bafta

El filme “Argentina, 1985”, dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, no resultó elegido como mejor película hablada en idioma no inglés en los Premios Bafta, que entrega anualmente la Academia Británica de Artes Cinematográficas, y el galardón quedó en manos de la promocionada “Sin novedad en el frente”, del alemán Edward Berger.

La ceremonia de premiación de los Bafta se llevó a cabo en el Royal Festival Hall en Londres y era conducida por el actor Richard E. Grant y la presentadora de televisión Alison Hammond.

“Argentina, 1985” ya obtuvo el Goya 2023 a la Mejor Película Iberoamericana, el premio a Mejor Película Extranjera para el Círculo de Escritores Cinematográficos de España, los premios del programa “Días de cine” como mejor actor extranjero para Ricardo Darín y como mejor director extranjero para Santiago Mitre y el CEC Award a la Mejor Película Extranjera para Mitre, y es candidata a numerosos reconocimientos en todo el mundo.

Todos los ganadores de los Bafta:

►Película: "Sin novedad en el frente"

►Película británica: "The Banshees of Inisherin"

►Dirección: Edward Berger, "Sin novedad en el frente"

►Actor: Austin Butler, "Elvis"

►Actriz: Cate Blanchett, "Tár"

►Actor de reparto: Barry Keoghan, "The Banshees of Inisherin"

►Actriz de reparto: Kerry Condon, "The Banshees of Inisherin"

►Estrella en ascenso (votado por el público): Emma Mackey

►Debut británico: Guionista y directora Charlotte Wells, "Aftersun"

►Guion original: Martin McDonagh, "The Banshees of Inisherin"

►Guion adaptado: Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell, "Sin novedad en el frente"

►Película en lengua no inglesa: "Sin novedad en el frente"

►Música original: Volker Bertelmann, "Sin novedad en el frente"

►Cinematografía: James Friend, "Sin novedad en el frente"

►Edición: "Everywhere All At Once"

►Diseño de producción: "Babylon"

►Diseño de vestuario: "Elvis"

►Sonido: "Sin novedad en el frente"

►Casting: "Elvis"

►Efectos visuales: "Avatar: The Way of Water"

►Maquillaje y peinado: "Elvis"

►Película animada: "Guillermo del Toro's Pinocchio"

►Cortometraje británico: "An Irish Goodbye"

►Cortometraje británico animado: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"

►Documental: "Navalny"

►Bafta Fellowship: Sandy Powell