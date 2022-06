Camilo aseguró que Evaluna se comió la placenta tras el parto

"A mi esposa se la encapsularon y se la comió", afirmó Camilo, para detallar: "Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que preparó todo, nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades".

El cantante sostuvo que "el parto fue largo pero fue precioso. Enamorado de mi esposa y devoto a ella antes, pero después el nivel de respeto y admiración...".

Mientras hay gran cantidad de personas y empresas que aseguran que ingerir la placenta tiene numerosos beneficios para el cuerpo humano y para la salud de la parturienta, un estudio de la American Journal of Obstetrics and Gynecology asegura que no tiene ningún provecho comprobado.