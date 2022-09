Camila Perissé habló después de estar muy cerca de la muerte

La salud de Camila Perissé desde hace mucho tiempo ha sido un motivo de preocupación en el ambiente artístico, a tal punto que en más de una ocasión se temió lo peor en su entorno por atravesar momentos de marcado deterioro, no obstante recientemente habló por primera vez con la prensa , en este caso con el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live, lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre). “Hola Juan, soy Camila Perissé, quiero mostrarte cómo me estoy recuperando a pesar de que estoy en una silla de ruedas y quiero agradecerte a vos y a toda la gente que está ayudando” , comenzó diciendo la artista en un video que fue realizado por su esposo Julio Fernández.

Siguiendo en esa misma línea, Camila profundizó: “Estoy feliz de estar volviendo a la vida, quiero agradecerle al Chino mi marido, al hospital Houssay donde me salvaron la vida". Y agregó: “Sé que falta un camino a recorrer pero estoy feliz, no solo me han ayudado con dinero y mensajes de afecto, lo que me pasó fue una mala praxis”.

Etchegoyen explicó que la comunicación con Perissé debió realizarse de esa forma porque los médicos aún no le permiten romper con el aislamiento sanitario. “Esto fue hecho hoy detrás de un vidrio porque Pami no lo deja al Chino Fernández entrar a verla, y está furioso con esta situación”, indicó el conductor del ciclo digital.

Por último, el periodista concluyó: “Ella está mejor pero se encuentra encerrada en el lugar donde está, creen que para el 2023 la van a sacar de ahí”.

camila

La enfermedad de Camila Perissé

Camila Perissé fue diagnosticada de fibromialgía y un trastorno cognitivo en 2018, pero tiempo después su pareja, Julio Chino Fernández, sostuvo que el diagnóstico era incorrecto y que estaba mal medicada, a tal punto que señalaron que se trató de una “mala praxis”. En mayo del 2021, luego de haber estado internada en una clínica psiquiátrica de Mar del Plata y tras el agravamiento de su estado general de salud, la actriz tuvo que ser trasladada al hospital Bernardo Houssay.

En este contexto adverso, en junio de 2021 Camila se contagió de Covid 19 mientras estaba internada, pero pese a todo logró superar la enfermedad de coronavirus. Por entonces, el Chino Fernández se mostraba apesadumbrado y resignado por el deterioro cognitivo de su espolsa: “Camila superó el Covid, pero lamentablemente ya no hay nada más que hacer. Así que yo voy a viajar a Mar del Plata”, contó en ese momento durante una charla en Mitre Live.

Ya en mayo de 2022 trascendió una fotografía de Perissé que mostraba una imagen muy deteriorada de quien fue una de las mujeres más bellas en la década del 80, la que Juan Etchegoyen publicó con el consentimiento de la familia de la ex vedete, ya que tenía como objetivo obtener ayuda médica para sacarla de la delicada situación.

Hoy, a pocos meses, la salud de Perissé comienza a mostrar significativos avances de recuperación, aunque todavía tiene mucho por recorrer.