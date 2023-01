Camila Homs se arrepintió por haber cantado en contra de Tini Stoessel

La modelo, que se sumó a un grupo que cantaba a su favor para agredir a la novia de su ex Rodrigo de Paul, dijo: "La verdad que me arrepentí de haber cantado algo sin escuchar lo que pasaba"

En el medio del tsunami que se desató por el conflicto con su ex pareja Rodrigo de Paul, la modelo Camila Homs intentó bajarle los decibeles al enfrentamiento que sostiene junto a su padre con el futbolista y su novia Tini Stoessel. Y lo hizo durante una nota que le concedió en Punta del Este al cronista de Socios del Espectáculo (El Trece). "La verdad que me arrepentí de haber cantado algo sin saber de qué se trataba", dijo la madre de los hijos del volante del seleccionado argentino al sumarse a un grupo que cantaba en contra de la nueva pareja de su ex marido en un boliche.

"No puedo creer las cosas que salieron a decir, como que me mataron un poco. Algunas fueron raras, pero cuando vi los videos y escuché los audios la verdad es que me sentí mal”, dijo Homs, evidenciando arrepentimiento por el disfrute que se le vio tener durante los cantos en contra de la nueva novia de De Paul .

La modelo aseguró que no entendía bien qué decía la multitud: "En un momento tenía un parlante y no se escuchaba nada. De hecho hice un gesto como de que no escuchaba, pero después sí lo vi con audio y me quería morir. Me arrepentí".

La madre de Francesca y Bautista reconoció que estaba bajo los efectos del alcohol: "Tal vez si hubiera estado 100% sobria no lo decía, pero real que no escuchaba lo que pasaba. Tenía un parlante al lado mío y no estaba al tanto. Yo me prendí a cantar nada más”.

Entre chats y denuncias

En cuanto a los chats que se filtraron, en los que ella le envía al futbolista mensajes insultantes, Camila Homs reconoció que son ciertos: "Lo de los chats es verdad. Son míos. Me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy íntimo y muy familiar. Me shockeó verlo, pero no por haber dicho las cosas que dije. Es más, de eso ni me arrepiento".

La ex del campeón del mundo aseguró que no le causa ningún conflicto haber tenido esas formas con el padre de sus hijos: "Tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada. Me indignó y sorprendió que hayan salido a la luz. Son chats directos así como están. Cuando me enojo soy muy frontal y digo mil cosas, no solo a él. Digo lo que pienso cuando estoy embroncada. No entendés las cosas que puedo decir. Hiero mucho, pero lamentablemente es lo que me sale”.

Homs reconoció que su enojo tiene que ver con el vínculo de sus dos hijos con De Paul: “A mí no me molesta nada siempre y cuando no se mezclen con mis cosas. Lo que hagan y deshagan me tiene sin cuidado, pero cuando se meten con lo más importante que tengo y veo sufrir a mis hijos, aunque sea un poquito, ahí me duele mucho”.