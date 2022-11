Camila Homs salió en defensa de Tini Stoessel, la novia de su ex marido Rodrigo De Paul

"La gente es mala, no pueden calificarla así", dijo la modelo por la crueldad de que hayan responsabilizado a la cantante por la derrota argentina y por el bajo rendimiento del volante.

El fútbol genera radicalizaciones incomprensibles que derivan en situaciones límites sin medir consecuencias. Una de ellas es catalogar de "mufas" a determinadas personas por un eventual resultado adverso, provocando así un contexto carente de sentido común. Y cruel. Esto fue lo que llevó a la ex esposa del jugador Rodrigo De Paul, Camila Homs, a defender a la actual pareja de su ex marido, la cantante Tini Stoessel, a quien responsabilizaron por el bajo desempeño del volante. "La gente es mala, no pueden calificarla así, pobre", respondió la modelo al ser consultada luego de la derrota del seleccionado argentino ante Arabia Saudita.