Camila Homs, la ex esposa de Rodrigo de Paul, cruzó con dureza a Yanina Latorre

“Hay un papel que se está por filtrar. Rodrigo está enojado y quiere demostrar que él no miente”, avisó Latorre , para agregar: “Ella estuvo de novia en diciembre. Camila tuvo un chongo en diciembre, así me dijeron. Conoce a la hija. Por eso no tiene por qué enojarse, él esperó diez meses”.

Los dichos de Yanina Latorre hicieron estallar a Camila Homs, la madre de los dos hijos de Rodrigo de Paul. Fue allí cuando comenzó a cruzar mensajes con Berardi, quien fue relatando las expresiones de la ex del futbolista. “Me desmintió lo del papel, no lo podía creer. Me dijo que es un delirio total lo que decís, que no existe ningún papel. Ella no firmó ningún papel. Le pregunté todo y me dijo que es mentira que cayó Rodrigo con abogados, que ellos tienen una buena relación, que no hay abogados. La relación de ellos es cordial. Después le pregunté por el supuesto novio que ella habría tenido en diciembre. Me dijo que es todo mentira”, contó la joven panelista.

Ante la insistencia de Angel de Brito, el conductor del programa, por querer saber más sobre la conversación privada que mantuvieron entre su panelista y Camila Homs, Berardi fue letal para desmentir a Latorre: “Me dijo que en ese momento le daba el pecho a Bauti, que tenía tres o cuatro meses. Que es mentira lo del supuesto novio que tuvo en diciembre, y que recién ahora empezó a salir con las amigas".

“Imaginate que en lo que menos estaba era en plan de salir con alguien. Es como que recién ahora ella empezó a salir con las amigas. Recién había tenido el bebé. Pensemos en eso: tiene un bebé re chiquito, y por eso me lo desmintió. Todo mentira”, concluyó Berardi, descartando de plano todo lo que contó Latorre, a quien acusan de dar versiones sesgadas para evitar que Tini Stoessel sea acusada de rompe hogares, ya que la une una amistad con la madre de la cantante.

¿Por qué se enojó Camila Homs?

De acuerdo a los allegados al ex matrimonio, Rodrigo de Paul y Camila Homs mantenían un buen vínculo tras la separación. Pero hubo algo que rompió la paz acordada, un motivo que enojó a la modelo tras enterarse que el futbolista se dejó ver con Tini Stoessel en Ibiza y que además concurrieron juntos a una reunión social a la casa de otro futbolista. Y la clave la dio el fotógrafo que captó a los flamantes novios en la playa española.

Tini Stoessel se movilizó en Ibiza con una camioneta Range Rover blanca, que es la misma que tiene De Paul en Madrid, y la usó porque viajó por su cuenta con unos amigos a los que utilizó de pantalla para luego poder encontrarse con el jugador sin que la vieran. Pero el problema es que ese vehículo es propiedad de la ex esposa del futbolista. El que también se hizo visible porque la cantante posteó fotos en su Instagram sin percatarse del detalle de la Range Rover.