Camila Homs habló de una posible reconciliación con Rodrigo De Paul: "Nunca se sabe"

La ex del mediocampista de la selección dijo que, mientras tanto, disfruta del hoy y vive el presente. "No me pongo a pensar en un futuro", confesó.

"No me provoca una ilusión, sigo con lo mío. Obviamente nunca se sabe que va a pasar el día de mañana, pero estoy muy bien", aseguró la modelo, mamá de Francesca y Bautista, sobre los rumores de reconciliación con De Paul. "Yo disfruto del hoy, vivo el presente y no me pongo a pensar en un futuro", añadió Camila y aseguró que sigue teniendo comunicación con el futbolista porque tienen dos hijos en común.

Estas declaraciones llegan semanas después de que Horacio Homs declarara a un medio que su hija se encuentra mucho mejor sola que con su ex pareja. "Si bien Rodrigo es un muy buen chico, mi hija creo que se merece otra cosa. Está muy bien Camila como está", había asegurado el padre de la modelo. Camila está actualmente en una relación con el empresario Charly Benvenuto, con quien aseguró que está "muy bien". Por su parte, Rodrigo sigue en pareja con Tini Stoessel, quien se hizo presente en el mundial junto a su hermano y su padre para apoyar a su novio.