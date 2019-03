Cambios en la mañana con voces conocidas

Cuando las últimas energías del Carnaval rosarino todavía no se hayan disipado entre las calles, cuando los trasnochados murguistas aún estén tomando el último café en el centro o en los arrabales, desde La Ocho, la radio de la ciudad, el miércoles 6 de marzo surgirá una voz particular cruzando el aire o inmiscuyéndose en los auriculares de los que no pueden estar sin escuchar. ¿Una voz nueva? No tanto ¿Extraña? Tampoco. En todo caso, será la voz de un extraño conocido: Leo Ricciardino.

Talentoso analista de la realidad política, trabajador incansable y cultor de la honradez y el respeto por el oyente, Leo Ricciardino vuelve a su primer amor: la mañana de "la Ocho". Desde el miércoles próximo, de 10 a 12, Leo conducirá "Ricciardino 830", en una apuesta de la emisora por jerarquizar aún más su programación. Y será desde temprano: "Tus mañanas en la radio de Rosario" es un colectivo de programas que parece garantizar esa continuidad de calidad: de 5 a 6.30, "Caritá 830", conducido por el experimentado Jorge Caritá; de 6.30 a 10, "Zysman 830", el exitoso programa de Guillermo Zysman que va por su temporada número trece, y ahora, de 10 a 12, "Ricciardino 830".

La invitación a integrar la mañana de La Ocho toca la fibra íntima de Leo Ricciardino, un periodista de fuste, con solidez también en medios gráficos y televisivos, que formó parte de los planteles más rutilantes de la mañana de LT8 desde comienzos de los años 90. Aunque nunca se fue de La Ocho (viene de realizar cuatro temporadas con "Una tarde perfecta"), esto es diferente para él: "Implica volver a mi primer amor que es la mañana de radio, un horario en el que estuve muchos años aunque nunca en la conducción de un espacio", comentó.

un Año político. En los últimos años, Ricciardino dice haber aprendido a "valorar la audiencia de la tarde, que es mucha, y muy cercana y con otro ritmo", pero se enamora rápidamente, otra vez, de la mañana. "Plantea desafíos muy profundos, más en un año político como este, y eso también me entusiasma porque es mi metier, y ni hablar de que el programa lleve mi nombre, eso es una enorme responsabilidad", aseguró.

Aunque se asume como "un periodista político", aclara: "La radio es un medio que te desnuda permanentemente". Con esa convicción, él se ha ido adaptando con el paso del tiempo al rol de conductor, algo que, además, le permite trabajar sobre su perfil personal. "Siendo auténtico tenés una devolución muy fuerte de parte de la gente; siempre recuerdo el elogio de un oyente: «¡cómo me gustaría comer un asado con vos!», me dijo. Para mí eso tiene un valor tan grande como un elogio a un análisis de la realidad, a la presentación de una noticia, a la producción de un programa o a las capacidades intelectuales de un periodista. Esa cuestión cercana de la radio me fascina mucho y la disfruto desde hace muchos años", relató.

"Por lo demás —dice Leo— esta es mi casa, aquí me formé, aquí empecé a los 24 años. Y espero seguir cultivando ese perfil en el ida y vuelta con la gente. La audiencia de La Ocho me conoce hace tantos años... y esto es también reencontrarse con mucha gente que tal vez a la tarde no me podía escuchar".

Leo tendrá como locutora a Verónica Siascia; la cobertura periodística correrá por cuenta de Hernán Cabrera y Guillermo Ferretti, y Aníbal Benítez, "el hombre de las mil voces", le pondrá humor a la mañana. La producción será un tridente de lujo: Javier Felcaro, Diego Fiori y Diego Montilla. Gaspar Gutiérrez, director periodístico de La Ocho, expresó su entusiasmo por el regreso de Ricciardino a la mañana de la radio: "Tenemos mucha expectativa puesta en él, es un periodista reconocido, con experiencia, y es un hombre de la casa que le va a imprimir al programa no sólo su análisis, sino también su humor, porque sabemos que tiene uno muy particular", comentó.

Tiempo de consolidar. Pero no todos serán cambios en La Ocho. Guillermo Zysman seguirá al frente de "Zysman 830", el programa de tres horas y media que va de 6.30 a 10. "Estamos muy entusiasmados EM_DASHdice GuillermoEM_DASH, para nosotros significa consolidar este ciclo, que va por la temporada número trece, con un estilo que instalamos y sostuvimos en el tiempo, que combina información local y da lugar a todas las voces". Los mismos productores de Ricciardino, más Maru Pezzotto en la locución y el toque singular de Marcelo Tapia, le seguirán poniendo la impronta al programa.

Zysman resalta el valor de la pluralidad de opiniones y la ecuanimidad "en un tiempo donde hay poca tolerancia y siempre está la lamentada grieta a flor de piel", comenta. Como ha sido su marca registrada a lo largo de estos años, su idea es sumar a esa información plural mucho entretenimiento y una mirada desacartonada, para "arrancar una sonrisa en el comienzo de la jornada", dice el conductor.

Tampoco habrá cambios en el fin de la madrugada de La Ocho: Jorge Caritá continuará al frente de "Caritá 830", el panorama de noticias que va de 5 a 6.30.