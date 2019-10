"Â¡Cambiate el apellido ya!", el chat de Claudio Caniggia con su hijo Alex

El pasado 13 de septiembre, Mariana Nannis se presentó en el living de Susana Giménez y denunció públicamente que había sufrido violencia de género por parte de su exmarido, Claudio Paul Caniggia. Poco después Sofía Bonelli, una joven periodista de 26 años, confirmó su noviazgo con el Pájaro, luego de haber mantenido oculta su relación amorosa por más de seis meses. A partir de ahí, los Caniggia se encuentran atravesando una delicada situación familiar.

En medio de esta situación, se provocó una división entre los hermanos, donde Axel (el mayor) defendió a su padre, y Charlotte y Alexander (26) estuvieron incondicionalmente del lado de su madre. Sin embargo, los mellizos se diferencian en el modo en que se manejaron en los medios con este conflicto: mientras Charlotte refiere ser un poco más reservada, Alex –famoso por su estilo polémico– expresó todo lo que siente sin ningún reparo.

Embed

Fue entonces que para seguir transmitiendo el apoyo hacia Mariana, El Emperador –como Alex se autodenomina en las redes– posteó en Twitter una fuerte conversación que mantuvo con su padre vía Whatsapp. En el chat, que se desarrolló en estos últimos días, el ex futbolista de la selección argentina se descarga con su hijo, exigiéndole que se cambie el apellido.

"¡Qué bien vos, eh! –le reprocha Claudio Paul, en clara alusión a su defensa a Nannis–. ¿Sabés qué? Cambiate el apellido entonces. Hacelo ya". Y concluye demostrando todo su enojo en un texto escrito en mayúsculas –en la gramática 2.0, esto se interpreta como un grito–: "¡Podés hacerlo!".

axel caniggia.jpg

Al día siguiente, exactamente en la medianoche, el mellizo de Charlotte le respondió a su padre: "En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas (por encima) a una mina (por Sofía Bonnelli) antes que a tus hijos", lamentó el protagonista de "Caniggia libre", el reality que encabeza junto a su hermana.

El chat que filtró Alex no concluyó ahí. A los pocos minutos Claudio le contestó al ex concursante del Bailando: "No puedo creer que hayas participado por dinero a una cosa así", lo acusa el exmarido de Nannis, haciendo referencia a las declaraciones que realizó el rapero en el ciclo italiano Live - Non è la d’Urso, que originó la discusión.