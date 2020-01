Calu Rivero, en un "ritual" de la "Nación de la iluminación"

"Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado", posteó Calu Rivero en su cuenta de Instagram, junto a fotos en blanco y negro en una especie de ritual grupal. Sus seguidores no entendieron nada, pero las explicaciones de Dignity (así pidió que la llamen ahora) no sirvieron para aportar claridad.

En las imágenes que publicó se la ve rodeada de manos que la acarician, interactuando con distintas personas, como si se tratar de un encuentro espiritual. "Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia. I’m from the illumination nation. Gracias por jugar", escribió en el primer posteo.

Luego llamó a "recuperar el contacto humano. Nada más hermoso, expansivo y gratificante. Gracias". Mientras tanto, sus seguidores insistían en que aclarara de qué estaba hablando y qué ocurría en esas fotos que subió.

La respuesta fue extensa pero poco clara: "En NYC, donde estoy viviendo hace unos años ya, es muy común que la forma de iniciar un diálogo sea: ¿where are you from? (¿de dónde sos?) ¿Por qué? Porque es una ciudad que alberga muchas nacionalidades, muchas culturas e idiomas. Me descubrí respondiendo: «I’m from the illumination nation» ("soy de la nación de la iluminación"), quizás por mi necesidad de querer ser parte de un todo, borrando límites geográfico".

"Illumination Nation es una comunidad que busca contagiar luz porque cree en el potencial divino de la especie humana. Deseo expandir la palabra iluminación en la mayor cantidad de espacios y formas posibles usando el lenguaje como una forma de comunicación, de cambiar la conversación cultural, de crear una nueva nación donde habite la verdad, la libertad, la belleza y la naturaleza. Hoy veo ese mensaje colgado en mi soga, en formato remera, gracias a la colaboración que hice junto a @soyfurzai. Elegí que sea una remera, porque la ropa habla y cuando tiene mensajes, mucho más fuerte", añadió.

Sí, al parecer, la intención era publicitar la venta de una remera que asegura: "I’m from the illumination nation".