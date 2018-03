Calu Rivero habló de la primera vez que Darthés se excedió en la filmación de "Dulce Amor"

"En el primer exceso, hablé con él. Se lo dije porque uno tiene que amar al compañero para que la escena fluya. Imaginen que tenía que morderle la espalda y no quería. La cosa es que me dice que no va a volver a pasar y a la escena siguiente, lo repitió", contó esta tarde la actriz en el programa "Intrusos" de América.

"Un día estaba grabando y mi cuerpo se paralizó. Así. No podía moverme. Un ser humano sabe cuándo se está pasando de la raya. Además había cosas que hacía que estaban completamente fuera del guión", agregó la actriz sobre el galán de varias tiras de TV y que hoy forma parte del elenco de "Simona", que se emite por El Trece.

"Aguanté cuatro meses de incomodidad y todavía no logro entender cómo fue que prioricé mi carrera a mi salud mental. De eso me arrepiento muchísimo. Fueron meses de pelea interna, de sentir que tenía que ir por mi sueño y confiar en que un día no lo iba a hacer más", sentenció.

Y renglón seguido agregó: "Tuve que trabajarlo mucho con mi analista porque para mí abandonar una tira era impensado. Siempre fui muy responsable pero llegó un punto en que físicamente, no pude más".

"Todo el tiempo dice que tiene familia, que están sufriendo mucho. ¿y yo? ¿yo no tengo familia? Ustedes no saben lo que pasaron mis papás y agradezco a Dios por la familia que to tengo", señaló compungida todavía.

La producción de Quique Estevanez

Calu rivero se refirió también a la producción de Quique Estevanez, quien llevaba adelante esa ficción en Telefe. "Hablé con la producción como última instancia, después de ir por varias vías con él. La respuesta que obtuve fue la que me determinó que me tenía que ir, porque me di cuenta que estaba desamparada".

"Lo hablé con la gente que estaba a cargo pero era otro el contexto en el que estábamos. Con el diario del lunes es fácil, pero, en ese momento, su sensibilidad fue poquísima. No voy a decir lo que me dijo porque... ya está", contó.

"Cada uno sabe lo que pasó. No quiero decir nada más, ya está. Pero en ese momento su reacción para con una chica que estaba sufriendo no fue la mejor. Lo tenían muy naturalizado", destacó.

"Cuando me fui, un día me llaman... yo ya estaba en Nueva York. Era para pedirme que vuelva a la historia, para darle un cierre. Ahí me dije: 'No entendieron nada'. No era joda lo que me estaba pasando", recalcó.

Rivero también habló de cómo se insertó en el mundo de la TV después de ese episodio, que fue durísimo. "Después de haberme ido de Dulce Amor yo hago después una tira, Mis amigos de siempre, por miedo a que no me llamen más, así que automáticamente dije que si. Pero estaba tan herida, la pasé bárbaro porque mis compañeros eran muy amorosos, pero después empecé a poner pretextos o excusas en mi cabeza. Un día con mi mamá hice una lista de todas las cosas a las que le dije que no porque no quería que me pasar algo similar, no sabía como iba a reaccionar"

Respecto a cuál fue la reacción de sus compañeros en la tira, Rivero rescató a María Valenzuela, quien la acompañó mucho. "María me ayudó mucho en camarines pero como yo no accionaba judicialmente, ella no podía hacer nada. Pero me contuvo y me dio su respaldo. Fueron cuatro meses muy duros", sentenció.