Calu Rivero: "El 8M tomé dimensión de la frase 'nos tenemos'"

Tras haber participado de la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer, la actriz Calu Rivero habló sobre los sentimientos que se trajo de la masiva movilización.

Invitada al programa "Podemos Hablar", la actriz destacó el apoyo de tantas mujeres, que se solidarizaron con su denuncia de acoso contra Juan Darthés, su entonces compañero de trabajo en Dulce Amor. Según denunció Calu, el actor se sobrepasó con ella en escenas íntimas durante las grabaciones de la tira Dulce amor, en el 2012.

"Ir a la marcha fue muy emocionante e impresionante. Tenía el apoyo de las mujeres de mi familia y de muchas actrices, pero recibir el abrazo y los gritos de las chicas, poner el cuerpo y ver esa magnitud me emociona", expresó. Y agregó: "Tomé dimensión de la frase 'nos tenemos', sentí que lo que me pasó a mí está en ellas, y todo lo que le pase a ellas está en mí".

Calu Rivero "Podemos hablar"

Respecto del haber hecho público lo que le sucedió, dijo: "La sensación es que me saqué esa mierda que tenía adentro desde hace cinco años. Mi viejo me hizo el cartel, y siento que mi familia también sanó. Está bueno que sepan que no tiene ningún beneficio salir a decir esto. Yo no quiero cagarle la vida a nadie, pero tampoco quiero que me la caguen".

La actriz también habló sobre la mediación que tuvo con Darthés, y aunque aclaró que por cuestiones legales no puede decir que pasó, si pudo contar como se sintió ella: "Entró una Calu con mucho miedo, porque no sabía que me iba a encontrar y porque lo iba a enfrentar después de 5 años... y se fue una Calu fuerte y muy segura de su verdad".