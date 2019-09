Calidad ibérica, de Netflix al mundo

Ignacio Ruipérez apuesta por una producción audiovisual española de calidad y sin etiquetas, y como ejemplo mencionó series como "Las chicas del cable" y "La peste", "grandes series hechas no sólo para gustar aquí sino para un mercado internacional". "Si cine español es el que se hace con dinero español, es una etiqueta, sólo es cine que se produce aquí. Si cine español es cine con rasgos identificativos que huele a cine a español como «8 apellidos vascos», podría decir que aún hacemos cine castizo. Hay que destacar lo bueno que tenemos, lugares y cultura y que eso interese fuera y no sólo dentro. Con eso espero que algún día pronto se nos quite la etiqueta", indicó.