"Cada noche", entrevistas íntimas a la luz de las velas

El espacio de la entrevista es uno de los más visitados en la pantalla chica. Para muchos, es algo simple: dos sillones, una cámara, plano y contraplano, un periodista, un invitado y listo. Pero no es tan así, el cara a cara exige una demanda extra, el entrevistado puede tener un día malo y sale al aire, el periodista puede estar pasando por su peor momento y también se le notará en la mirada y en el modo de expresarse. Claro, todos dirán que una edición lo resuelve todo, pero nada más lejos. La Televisión Pública apostó al conocido formato de la entrevista, pero con dos o tres sutilezas logró que un ciclo periodístico seduzca al televidente (no hablo de rating sino de calidad) y salga más que airoso. Es el caso de "Cada noche", que sale al aire de lunes a viernes a las 23, por el canal estatal. Son cinco personalidades bien distintas, desde Graciela Fernández Meijide y Silvina Chediek a Damián Glanz, Diego Scott y Marcelo Pasetti. Los invitados, en una escenografía intimista con un diseño de luces que simula la calidez de las velas, contarán sus pesares y sus felicidades. Y lo interesante es que no siempre hay estrellas como Ricardo Darín, que también fue parte del ciclo, sino que además se podrán ver y escuchar a un psicólogo de deportistas de alto rendimiento, como Juan José Grande, o un muralista como Martín Ron. La charla distendida permite meterse en el universo de los invitados, con la tan añorada pausa y menos avidez por retratar la mentada noticia del día. Quizá molesta cierta autorreferencia recurrente de Fernández Meijide, pero excepto ese detalle, bien vale disfrutar estas entrevistas sin máscaras de "Cada noche".