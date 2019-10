"Cacho fue un artista inagotable", afirmó Valeria Lynch

"Tengo los mejores recuerdos de Cacho. Fue un grande, un poeta de lo cotidiano, un artista inagotable, muy querido por su público", dijo Valeria Lynch sobre el cantante fallecido el martes. "Tuve el privilegio de cantar con él en muchísimas oportunidades y grabar sus temas. «Ojalá que no puedas» lo escribió para mí y por un malentendido se traspapeló el demo. Años después lo cantó una alumna de mi escuela, me encantó y me dijo que era de Cacho. Lo llamé y le dije ¡lo quiero cantar! Y él me dice ¡pero si ese tema te lo escribí para vos y nunca me diste bola! No lo podía creer. Cacho fue de esos artistas que van a permanecer por siempre".