Cacho Fontana en Rosario: un repaso por su vida en una entrevista con La Capital

78490774.jpeg "Odol Pregunta", un ciclo televisivo que estuvo 25 años en el aire.

Consultado sobre qué lo impulsaba a continuar en acción, respondió: “La vida es según como lo acompañe a uno la naturaleza. Entre Dios, la naturaleza y los genes pasan todas las cosas. Depende de cómo uno llega. A los 60 puede estar liquidado. Yo me encuentro con una gran libertad para seguir haciendo. Y creo que el trabajo y la creación son las cosas que mas me atrajeron. Ahora mi objetivo es hacer una recorrida por canales, radios y diarios locales, bibliotecas o clubes de todo el país para agradecerle a la gente lo que me dio”.

El recordado locutor, que le puso su voz a frases grabadas a fuego en una generación, como “¡Dígale sí a Terrabusi!”; “¡Y péguele fuerte!”, para el comercial de YPF, y “¡Con seguridad!”, cuando los participantes del ciclo “Odol Pregunta” daban la respuesta correcta, recordó junto a Escenario las figuras que dejaron una marca en su carrera de 50 años. “Me ha marcado muchísimo Favaloro, a quien tuve la suerte de conocer; en marzo, en el Vaticano, conocí a Francisco. Son recuerdos muy grandes. En lo laboral, eran todos creadores como Sandro, Palito (Ortega), (Aníbal) Troilo. Todos hicieron su historia y uno estuvo muy cerca de ellos, anunciándolos, trabajando con ellos”.

66915246.jpg Marcelo Bustamante

Tras evocar algunos hitos de su carrera como “Fontana Show”, con 16 temporadas en la radio; “Odol Pregunta”, con 25 años en televisión, además de “Video Show” y el especial “24 horas por Malvinas” que fue una idea suya, Fontana recordó el inicio laboral en “Fontana Show” de compañeros de trabajo que luego se transformarían en grandes figuras de la radio y la televisión, como Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya y Adolfo Castelo.

El locutor evocó con cariño a sus excompañeros en “Fontana Show”, que también contaba con guiones de Abel Santa Cruz. “(Estaban) Jorge Guinzburg, (Carlos) Abrevaya, (Adolfo) Castelo. Todos nombres, pero no eran nadie, y ahí tuvieron su primera oportunidad. Consultado por alguien que ya era experto en eso, me dice «mirá, yo tengo un muchacho que me parece que es bueno...», como empezamos todos. Así fuimos armando equipos y formando gente. Guardo recuerdo muy gratos de ellos. Pero tamañas personalidades no las puede ocupar nadie. Los lugares están todos libres. El asunto es que cada uno encaje en el que le corresponde. ¿Cómo hacer para reemplazar un Castelo? Castelo era único. Nadie lo podrá hacer”.

el-histrico-conductor-y_882936.jpg En 1982, Fontana y Pinky estuvieron al frente del programa especial "24 horas por Malvinas".

Durante el 8 y 9 de mayo de 1982, Fontana condujo junto a Pinky “24 horas por Malvinas”, un evento que recordó con orgullo. “Ese programa fue una demostración única de la solidaridad argentina y lo más grande que hice en mi carrera. Fue un programa que creé yo y, sobre todo, no se me acusó de nada con respecto a lo económico. A mi no me indicó nadie lo que tenía que hacer”, recordó en una alusión velada a las polémicas que surgieron más tarde por el destino de las donaciones.

el-histrico-conductor-y_882935.jpg La radio fue uno de los espacios donde Cacho Fontana dejó su huella.

Durante la entrevista con Escenario, el conductor y animador mencionó varias veces a Dios y al Papa Francisco. “Soy muy creyente. Me ayudó muchísimo. Y lo que más me ayudó en todo este proceso es la humildad. Yo viví hasta los 21 años en una pieza. Tuve una forma de vida que le agradezco a mi padre. Y aquí estoy, y no estoy mal, y estoy agradecido. Agradecido a Dios que me mantiene bien. Y en remedios gasto poco...”, bromeó con elegante ironía y buen humor.