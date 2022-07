Cacho Fontana murió sin saber que había fallecido su ex esposa Liliana Caldini

Cacho Fontana falleció sin saber que unas horas antes había muerto su ex esposa Liliana Caldini.

Cacho Fontana falleció a menos de 48 horas que muriera su ex esposa Liliana Caldini, padres de las gemelas Ludmila y Antonella, quien aclaró que su papá no sabía sobre la partida de la ex modelo: “Estábamos esperando para decírselo porque pensamos que le podía afectar”.