Cabré: "No pienso en el futuro, me manejo por sensaciones"

"Tu parte del trato", una seductora serie de suspenso que se desplegará en ocho capítulos semanales llega desde este miércoles, a las 22.45, por El Tres. Nicolás Cabré, casi todo el tiempo en pantalla, se carga el personaje principal de Carlos, un ascendente y talentoso empleado de una empresa financiera internacional. Conocerá a Patricia, protagonizada por una brillante Jazmín Stuart, que lo meterá en una dimensión desconocida de pasión, sospecha y locura. La tercera pata de un trío demoledor llamado a animar el último bimestre televisivo del año está en las manos y el cuerpo de Eleonora Wexler (María). "Tu parte del trato", tendrá un anticipo el martes en la señal TNT y después de su estreno del miércoles en la tevé de aire será distribuida de manera completa, desde este jueves, en Flow. "No pienso en el futuro, me manejo por sensaciones", contó Nicolás Cabré a Escenario, en una entrevista en el conocido hotel de la avenida Alvear, en la Recoleta porteña.

—¿Por dónde pasó el atractivo principal de este nuevo proyecto?

—Hace muchos años que hago ficción, conozco a casi todo el equipo de compañeros de trabajo, sin embargo resultó algo nuevo el modo de hacer la serie. Y también en el modo de mostrarla. Me da alegría estar en este proyecto.

—¿La serie que se termina antes de empezar a publicarla condiciona para bien el trabajo actoral?

—Tener los ocho capítulos con antelación te cambia la manera de entrar a la grabación. Tenés tiempo para hablar, saber qué le gusta a cada uno, ponerse de acuerdo. Estás siempre dos o tres pasos adelante. Se trata de una cuestión de tiempo, no de incertidumbre. De tiempo para preparar los temas, las escenas. Cuando se trabaja día a día es otra la composición y también las cuestiones técnicas o problemas a resolver que siempre surgen.

—En el primer capítulo surgen quiebres sorpresivos en el guión, que resultan atractivos, ¿perdura ese criterio durante toda la serie?

—Es una manera de ir contando la historia, van dando vueltas de rosca. Se trata de un thriller. Mi personaje va buscando saber todo el tiempo quién es quién, va caminando por lugares, dice no, no es por acá, y sigue.

—¿Tu personaje va siempre a la defensiva o en algún momento va hacia adelante?

—Va tomando distintas posiciones, pero su objetivo es zafar del lío donde se metió. Es una serie de suspenso noble, todo el tiempo el espectador estará sospechando. Y no es que en el último capítulo te aparecen tres personajes que no habían aparecido nunca y que explican todo.

—¿Representa una novedad para tu trayectoria esta serie?

—No tiene mucho que ver con todo lo que hice antes. Tiene un sabor a nuevo, es verdad. Y lo agradezco.

—Te tocó grabar la serie en simultáneo con funciones de teatro, ¿cómo resultó?

—Y fue bastante bravo por momentos, tuvimos muchas sesiones nocturnas. Pero yo no me lo quería perder, se trabajó mucho. Además, mi personaje estaba en casi todas las escenas, fueron dos meses intensos. Porque además del trabajo, yo trato de no perderme mi vida, la cotidianidad, mi hija, la escuela. Tuve unas corridas hermosas.

—¿Te interesa proyectar qué tipo de trabajos querrías tener?

—En esta profesión no sabés nunca por donde va la cosa. Si uno quiere tener certeza de una determinada carrera en realidad debería dedicarse a la producción más que a la actuación. Yo puedo decir voy por el lado de la comedia, o del drama, o del cine, pero si luego no tengo propuestas, en realidad no voy por esos lugares y termino yendo por el lugar de donde surjan las propuestas. Además, no soy una persona que esté pensando mucho en lo que vendrá. Me manejo por sensaciones. Nunca fui de preguntarme, ¿el año que viene qué hago?, más aún desde que soy papá: claramente mi prioridad no es el trabajo. Disfruto el trabajo si puedo dar vuelta la cabeza y ver a mi hija ahí cerca.

—¿Te tocó rechazar alguna oferta de trabajo?

—En algún caso sí, y no porque no me gustara sino porque a veces siento que ciertos personajes no son para mí.

—El primer capítulo tiene una escena de sexo muy intensa, ¿cómo te llevás con eso?

—No es lo que más me gusta, aunque en este caso hay unos trucos, unos dobles. Creo que en algunos casos se remarcan escenas de sexo que no son necesarias, se habla demasiado de eso. Aunque no me refiero a este caso.

—Tu personaje, un especialista en el mundo financiero, usa un lenguaje muy específico, ¿cómo fue incorporar ese aspecto?

—Nos reímos bastante del asunto. Yo digo que actúo para no tener que dedicarme justamente a eso, al mundo de las finanzas. Pero trabajé el lenguaje, fueron las escenas más difíciles.

—¿Qué tipo de interés te genera el debate político, ante la elección presidencial?

—No hablo de eso, no es lo que me corresponde, no entiendo de eso. Lo que yo diga no le mueve la aguja a nadie.

—Me refiero a tu propia valoración del debate político, no sobre la influencia que puedan tener o no tus declaraciones.

—Son cuestiones personales, no creo en esto de ser un opinólogo, saber de economía, del último corte de pelo de tal o cual, del último escándalo. Yo hablo de lo que me corresponde, de lo que creo que puedo hablar y nada más.