"Busco personajes distintos, aunque Diosito es especial"

Nicolás Furtado es otra vez el visceral Diosito Borges en la tercera temporada que estrenó el 9 de julio en la Televisión Pública y logró un récord de rating en el historial de la serie (ver aparte). Con sus dientes deformes y su forma inconfundible de hablar, Furtado compuso un personaje que marcó un quiebre en la ficción: "Puedo estar buscando personajes distintos, pero Diosito es tan especial que no creo que pueda hacer otra criatura igual".

—¿Con qué Diosito se va a encontrar la gente en esta tercera temporada?

—Es el mismo personaje que todos conocemos. De repente sí pasa por un estado distinto, como en todas las temporadas sorprende con algo nuevo. Eso particularmente en esta tiene que ver con los vínculos, sobre todo con su hermano, y todo lo que pueda pasar y peligrar en esa relación tan fuerte que tienen entre ellos. Como actor poder hacer una tercera temporada de algo nunca me había pasado y no sé si había pasado en el país que hubiera tres temporadas de una misma ficción. Estoy contento, agradecido y tratando de estar a la altura de esta oportunidad que estoy teniendo.

—¿Cómo se dio la química de tu personaje y también a nivel personal con Lorenzo Ferro? Es un personaje rupturista.

—Con Toto nos llevamos muy bien, yo ya lo conocía de antes así que tenemos una muy buena relación. Eso sirve para el laburo, Toto realmente se entregó como actor a este nuevo mundo y el personaje de él es clave, es el protegido de los Borges y es el que desencadena las cosas más importantes de esta temporada. Es sumamente determinante el personaje y la actuación de Toto, que es bárbara.

—¿Qué buscás en tu carrera de actor?

—Tengo la suerte de poder elegir, eso ya es un montón. O sea que más allá de lo que busque ya lo que viene está bueno porque no vienen a ofrecer cualquier cosa, me vienen a ofrecer proyectos que yo considero muy interesantes. Eso siempre fue algo que busqué y que ahora se está dando un poco por lo que pasó con "El marginal", que me confíen este tipo de personajes. Después ya para ponerme más fino, lo que puedo estar buscando son personajes distintos, que se me corra un poco de lo que fue Diosito. No hay problema con eso porque Diosito es tan especial que no creo que pueda hacer otra criatura igual.

—Tu personaje tiene un look especial ¿qué sentís que aportaste ahora para este nuevo Diosito de la tercera temporada?

—Tiene más que ver con la parte más actoral. La caracterización física ya está, es igual que en las otras temporadas. En esta puedo aportar cosas que tengan que ver más con la personalidad de Diosito que seguimos conociendo y se sigue abriendo con sorpresas y con lugares emotivos en los que todavía no lo vimos parado a este personaje y en esta temporada sí.

—¿Vos como actor en qué perfil te sentís más cómodo?

—Me gusta cuando en un mismo proyecto puedo mezclar varios géneros. Es así la vida misma, uno puede estar en un velorio y si surge una situación graciosa te reís igual. Esa mezcla y esa contradicción en los personajes es lo que busco representar como actor. Podemos decir que "El marginal" es un policial o un drama, pero mi personaje cuando puede juega con la comedia y cuando tiene que conmover supongo que logra hacerlo.

