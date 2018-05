Burlarse de Trump es "ir por algo fácil"

Ryan Reynolds dijo que Deadpool no hace bromas sobre Donald Trump es porque eso "ni siquiera es gracioso". "Podés hacer bromas sobre Trump pero es Donald Trump el que hace las mejores bromas sobre Donald Trump", aseguró el actor canadiense. "Para mí eso ni siquiera es gracioso", agregó. La estrella de 41 años _que estuvo casado con Scarlett Johansson y ahora es pareja de la actriz Blake Lively_ dijo que burlarse del presidente de EEUU en la película sobre el irreverente personaje de Marvel sería como "ir por algo fácil", y que aunque a Deadpool le gusten esas cosas, no tendría gracia. Además señaló que no serviría de mucho poner chistes sobre un presidente en una película como esa, porque probablemente en diez años nadie recordaría de quién están hablando. "No sé, me parece muy tonto", manifestó. El actor también se refirió al traje que usa su personaje. "No puedo quitarme la máscara yo solo. Alguien tiene que ayudarme. Temo que un día la persona que me ayuda a quitarme la máscara desaparezca y yo me quede ahí", señaló entre risas.