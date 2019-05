Fernando Burlando, abogado y amigo de Juan Darthés, reveló esta tarde diversos aspectos de la defensa del actor ante el tribunal de Nicaragua donde está radicada la denuncia por una supuesta violación contra la actriz Thelma Fardín.

En el programa Pamela a la tarde, que se emite por América, Pamela David consultó al letradio sobre si Darthés iba a negar el hecho que se le imputa, Burlando relativizó: “Ni siquiera sabemos si va a ser citado en algún momento”.

A continuación, la conductora lo consultó sobre si el actor y cantante reconocería el delito y allí explicó: “Por el momento no va a emitir ningún tipo de estrategia de defensa. Ni siquiera hemos charlado el tema puntual. Estamos esperando que se desarrolle la investigación, que es lo que haría cualquier profesional prudente, una vez que tenga un objeto claro seguramente nos reuniremos. Recién ahí charlaremos del tema".

A su turno, el periodista Carlos Monti consultó a Burlando sibre si la defensa plantearía la inexistencia del delito. Burlando tomó la palabra y dijo: "Exacto. Es uno de los pilares fundamentales de lo que estamos tratando de hacerle ver a la fiscalía. En este caso puntual nos vamos a basar en los propios dichos de Thelma Fardín. Juan ni siquiera se va a presentar porque no es necesario que se presente. Sí el doctor Guevara, que es quien encara este tema en Nicaragua, está haciendo una presentación que tiene que ver puntualmente con esta situación. Por los dichos de la denunciante entiende, y entendemos que no estaría configurado el delito de violación”.

Amalia Granata fue quién interrogó posteiormente al letrado e insistió en consultarlo sobre si entre Fardín y Darthés "hubo relaciones sexuales”, a lo que el abogado del artista respondió: “Precisamente lo que esgrime Fardín es que existió algo, una relación, un vínculo que a ella le llama a su sorpresa, pero que por su propio relato no vemos una categórica y clara negativa”.

Posteriormente Soledad Larghi le recordó que la actriz había hecho una denuncia pública hablando de "violación, sexo contra su voluntad". La réplica de Burlando fue:“Pero lo que se habló públicamente no tiene nada que ver con lo que hay en el expediente. Una cosa es lo que se ha representado para los medios y otra cosa es lo que pasó en el expediente”.

Y continuó explicando: "La información y documentación que nos acercan los profesionales de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica, un rechazo claro. Es más, me parece que lo ha dicho, que la hemos oido a Thelma Fardín decir que tardó ocho años en darse cuenta que había sido violada, lo dijo en los medios. Me parece que si ella misma no se dio cuenta en ocho años, mucho menos se puede dar cuenta la persona a la que ella acusa como un agresor sexual”.

Ante el planteo de Amalia Granata de que ella tenía 16 y él 45, Burlando respondió: “No sería delito… Es más, Thelma Fardin en ese momento salía con otra persona mayor de edad(Thelma fue novia del actor Juan Guilera por esos años) y frente al relato estaría en la misma situación que Darthés".

"Nosotros decimos que no ocurrió el hecho, pero que del propio relato de la víctima surge esta circunstancia que estoy informando. Si tienen posibilidad de acceder a la denuncia, se van a dar cuenta de que es muy difícil interpretar una situación violenta en el relato de Thelma Fardín", finalizó.