BTS Island: los más grandes exponentes de K-pop lanzan su propio videojuego

"BTS Island" es una aplicación para Apple, Android y más, y con fecha de lanzamiento para este 28 de junio, la compañía fabricante lanzó un link de preinscripción en el juego, en el cual se registraron más de un millón de usuarios. La modalidad del juego es estilo acertijos, que estarán basados en la historia de la banda. Mientras van avanzando en el juego, los usuarios pueden pescar, comer, nadar, encender fuegos artificiales e incluso jugar a juegos estilo Candy Crush.

Pero aún hay más. Los jugadores podrán resolver acertijos que fueron co-creados por miembros de BTS, así como también podrán decorar su propia isla, obtener acceso a fotos exclusivas de la banda y huevos de Pascua dibujados a mano por los miembros de BTS.

A modo de celebración por el lanzamiento del videojuego, el grupo relanzó un videoclip de su sencillo "Yet to come", en el cual aparecen sus avatares del juego llegando a la misteriosa isla de SEOM. Algunas canciones también formarán parte del juego, incluyendo su gran éxito "Suga".

BTS () 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' Special MV @ BTS Island: In the SEOM