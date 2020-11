BTS acaba de editar su nuevo disco: el fenómeno del K-pop no para de crecer

El grupo, que debutó en 2013, se ha convertido en una sensación mundial, llenando estadios por todos los continentes e incluso presentando un mensaje por video en la Asamblea General de la ONU este año.

Su éxito se debe en buena medida a sus canciones, llenas de letras íntimas y en algunos casos con temas sociales. A diferencia de otras bandas de K-pop que mantienen cuidadosamente la imagen creada por sus sellos discográficos, BTS es conocida por interactuar con sus fans, conocidos como ARMY, en redes sociales. BTS tiene cerca de 30,8 millones de seguidores en Twitter.

RM reveló que la banda abrió por primera vez el proceso de creación del álbum al compartir sus pensamientos y trabajo en redes sociales. “Queríamos que los fans sintieran que hicimos este disco juntos durante la pandemia”, expresó. Al preguntarles sobre las próximas nominaciones al Grammy, que serán anunciadas mañana, J-Hope dijo: “Me atrevo a anhelar que podamos ser nominados y recibir un premio en una categoría para grupos”.

La banda también habló sobre su próximo servicio militar. Ha habido un debate encendido sobre si deberían estar exentos del servicio militar de Corea del Sur, que es obligatorio para la mayoría de los hombres con capacidad física para realizarlo, porque algunos consideran que ya han hecho una contribución importante al país. “Estamos listos para cumplir cuando el país nos lo pida”, dijo Jin.

A pesar del éxito comercial de la banda, RM reflexionó sobre la identidad K-pop del grupo. “Cuando una banda coreana como nosotros canta en inglés, ¿todavía puede ser considerado K-pop?”, se preguntó. RM dijo que no tenía una respuesta clara, pero señaló que espera que los logros de BTS puedan “abrir puertas para aquellos fuera de la cultura masiva” de la industria musical estadounidense.

BTS (방탄소년단) 'Life Goes On' Official MV